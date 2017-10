"Volver a Los Cármenes será una experiencia única"

El mismo Roberto Fernández Alvarellos (Chantada, Lugo, 25 de enero de 1979) se sabe dentro de la historia del Granada CF. Se enroló en el club recién ascendido a Segunda, cuando era un proyecto que pasó de la supervivencia a la categoría de plata en unos meses, y que otros tantos más tarde acabaría en la Liga de las Estrellas. Un ojo morado, un penalti marcado y otro detenido ante su ex equipo, el Celta, le elevaron a los altares. Pasó seis temporadas en las que, aunque perdiera la titularidad, al final siempre los entrenadores volvían a decirle que se pusiera bajo palos, como Lucas cuando quitó a Karnézis para el decisivo duelo en Zorrilla 2014. Se fue del club al año siguiente tras el Milagro Sandoval deseando no regresar a Los Cármenes salvo que a su actual club, el Lugo, no le diera por subir a Primera. Sin embargo, sucedió el desastre en el Granada, y ahora es el 'Gato Rosa' el que vuelve al estadio, también de rojiblanco, pero con otro escudo.

-Vuelve a Granada, pero a Segunda División. Quizás no era lo que esperaba.

-La verdad es que me hace ilusión volver a la ciudad, después de todos estos años, donde pasé cinco temporadas muy buenas, donde se cumplieron todos los objetivos, sobre todo esas cuatro permanencias. También por volver a cruzarme con muchos amigos. Volver a pisar Los Cármenes es una experiencia única.

-¿Qué cree que va a sentir cuando pise el césped del estadio?

-Creo que va a ser muy bonito. Sé que hay mucha gente que me tiene cariño porque hemos pasado por muchos momentos juntos durante una parte de la historia del club. Personalmente tengo que agradecerle mucho a la afición y a la ciudad. El trato de respeto y de valoración... No sé qué sensación tendré, pero sé que va a ser muy especial. Cuando salte les agradeceré el apoyo de todos estos años y todas cosas que conseguimos juntos. Al final, Roberto sin los aficionados no hubiese conseguido nada. Fueron triunfos compartidos.

-¿Cómo vivió en la distancia el descenso de la temporada pasada?

-Es una pena. Me hubiera gustado volver pero con el Granada en Primera. La temporada pasada las cosas no les salieron bien y desde el primer momento se vio que el equipo no arrancaba. Fue una pena por la ciudad, después de tantos años sin estar en Primera. Fue un palo grande, pero hay que pensar en positivo y a veces hay que dar un paso atrás para luego salir con más fuerza. Deseo que el Granada vuelva a Primera lo antes posible porque la ciudad y el club se lo merecen.

-La gente que queda en el club de su época, que tampoco es ya mucha, ¿qué le cuenta de lo que sucede?

-El club ha sufrido una enorme mejora en muchos aspectos. Hubo una transición desde Segunda B a Primera, y el club ha ido a más hasta tener una Ciudad Deportiva. En el estadio ha habido muchos cambios. También a la hora de escoger a los profesionales para tener unos métodos mucho más modernos... Tanto por Diego (Mainz) como Lucena, que siguen ahí, comentamos que el club ha crecido mucho y ese es el primer paso para poder llegar otra vez a Primera.

-¿Cuando se fue del Granada creyó que volvería a jugar en Los Cármenes?

-No lo creía. Pensaba que el Granada iba a quedarse durante más años en Primera División. Yo vine al Lugo, un club en crecimiento y cuyo primer objetivo es la permanencia, y no pensaba que iba a volver a Los Cármenes. La vida da oportunidades y este reencuentro con la afición espero que sea bonito para mí y para ellos.

-¿Cuál es su mejor recuerdo deportivo en el Granada CF?

-Todas las permanencias en Primera ha sido muy bonitas, pero me quedo con dos. Uno fue la tanda de penaltis contra el Celta. Quizás fue el día más importante, el que cambió la historia del club porque será recordada para siempre. Y el otro es el día de la permanencia contra el Atlético de Madrid. Tras aquel partido hubo una imagen en la que me subí encima del larguero que también se quedará para la historia. Jamás los podré olvidar.

-Hablando de los penaltis contra el Celta. ¿Estaba previsto que tirara el que marcó o fue una improvisación?

-En principio creo que iba a tirar el quinto penalti Dani (Benítez), pero falló aquel día dos durante el partido y creo que él no iba a tirar el último. Llegó el sexto penalti y yo no sabía si venía alguien o no a tirarlo. Cogí el balón porque quería tirarlo. Después de marcarlo, sabía que tenía que parar el del Celta porque era entrar en la historia y jugarnos en ascenso. Hubo una comunicación tan buena con la gente aquel día que se vio que el Granada podía ascender.

-Nunca vi a una persona tan bendecida como Roberto en aquellos tres últimos penaltis.

-Sí, sí, fue en una secuencia de muy poco tiempo. Falla Michu, cojo el balón y marco, y luego el siguiente lo paro. Fueron tres acciones que cambiaron todo. Estaba con mucha confianza y mucha responsabilidad, algo que me gusta asumir. Sabía que podía ayudar en aquel momento. Fue una alegría muy grande para mucha gente para que en Granada volvieran a creer en el fútbol.

-A nivel personal, ¿qué le ha aportado a Roberto Fernández sus años en Granada?

-He cambiado muchísimo, tanto deportiva como personalmente. En Granada nació mi hijo Leo, que es granadino, y es la persona más importante de mi vida. Eso queda para siempre.

-Dígale a la afición del Granada cómo es la Segunda División.

-Es una categoría muy igualada. El Granada y los aficionados saben de la dificultad que tiene. Lo han vivido ya en las primeras jornadas, en las que le ha costado arrancar al equipo, pero creo que tienen al mejor patrón de barco. Oltra es un gran entrenador. Tiene todo el perfil para ser el técnico del ascenso esta temporada y sabe gestionar tanto los buenos momentos como las dudas que habrá, porque como a todos los equipos les pasa, cogerán algún bache. También, en líneas generales, creo que el Granada tiene una muy buena plantilla, con grandes jugadores, de calidad, y también a Joselu, que es muy goleador. Es de los candidatos a subir. A la afición le digo que les ayude porque es una de las más importantes para conseguir el ascenso. Los Cármenes es un estadio muy complicado para los equipos visitantes.

-Tampoco Francisco es un mal capitán de barco...

-Aquí estamos muy contentos con Francisco. Es un grandísimo entrenador. En el Lugo han acertado de pleno con él porque viene con un grupo de trabajo muy bueno. Las cosas están saliendo bien aquí.

-Veo al Lugo como uno de los tapados.

-Nosotros sabemos que no podemos competir contra grandes clubes, pero estamos haciendo las cosas muy bien. El presidente está haciendo una gran gestión y el cuerpo técnico es muy trabajador. Tenemos una muy buena plantilla, pero será difícil. La Segunda División es súper larga, pero tendremos nuestras opciones. Sabemos que el primer objetivo es la permanencia, y después, como la temporada pasada en la que estuvimos a punto de entrar en la fase de ascenso, ver qué pasa.

-¿A qué debe temer el Granada del Lugo, y el Lugo del Granada?

-El Lugo del Granada tiene que temer que juega en su campo y que viene de dos victorias consecutivas que le van a dar mucha moral. En Los Cármenes se va a crecer mucho. El Granada tiene que tener cuidado con nosotros porque llevamos cuatro partidos seguidos ganando, estamos en una buena dinámica, y somos muy solventes atrás. Defendemos muy bien y a los equipos les cuesta hacernos oportunidades de gol. También somos fuertes a balón parado y así estamos marcando muchos goles. Creo que será un gran partido, en el que se verán muchas ocasiones, abierto y en el que se disfrutará de un buen espectáculo.

-¿Cuánta cuerda le queda?

-No se sabe. Se ve larga pero en cualquier momento hay que dejar paso a otros porteros. Yo me encuentro muy bien. Sí me gustaría tener más continuidad y más partidos, pero hay que esperar los momentos. Siempre he trabajado para jugar y cuando me toca, intento aprovechar la oportunidad. A ver si sigo parando porque es lo que más me gusta, y si no, buscar otros retos.

-¿Volvería a Granada, ya fuera como jugador, técnico, para vivir...?

-Como jugador es difícil porque di el paso de venirme a Galicia para terminar mi carrera deportiva. Como técnico no descarto nada. Me gustaría, pero lo veo un lujo y lo veo lejos. Quiero seguir ligado al fútbol. Tengo los títulos de entrenador, y también de entrenador de porteros, que es una faceta que me encanta. A ver si en un futuro puedo transmitir mis experiencias a los nuevos porteros.