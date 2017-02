Wakaso y ya está

Se acabó el mercado de fichajes de la temporada 2016-2017 para el Granada CF. Lo hace con seis fichajes y ocho salidas. Es decir, que el club deja dos fichas libres que no serán ocupadas, ni siquiera con los jugadores del filial Martin Hongla y Aly Mallé, que mantendrán su estatus. La jornada de ayer, en la que se cerró la ventana invernal de incorporaciones, resultó decepcionante para el aficionado del conjunto rojiblanco, que no solo esperaba marchas para aliviar fichas en la plantilla, si no que finalmente vio cómo los fichajes se reducían a sólo uno: Wakaso Mubarak, ex jugador de Espanyol, Villarreal y Las Palmas, y que aún está en la Copa de África con su selección, es el único futbolista que la dirección deportiva rojiblanca pudo cerrar ayer.

Mientras tanto, fueron tres las bajas ofrecidas por la dirección deportiva. Cantadas eran las de Tito y Alberto Bueno, que han puesto rumbo a Leganés por diferentes vías, aunque con el compromiso de que ninguno jugará el partido contra el Granada del mes de marzo. Es lo que pudo arrancar la dirección deportiva en ambos movimientos. También se desvinculó del conjunto rojiblanco Javi Márquez, uno de los capitanes.

Sin embargo, la noticia que sentó como un jarro de agua fría en el club y la afición fue el fracaso en el intento de fichar a Nabil El Zhar. El jugador rompió el compromiso verbal que tenía con la entidad rojiblanca para recalar nada menos que en el Club Deportivo Leganés, el rival directo de los rojiblancos por mantener la categoría junto a Osasuna y Sporting de Gijón.

Wakaso Mubarak. Se trata del último fichaje del Granada CF en este mercado invernal. Un jugador conocido en la Liga española tras su paso por el Espanyol, el Villarreal y la UD Las Palmas. Era el gran esfuerzo de la dirección deportiva para el día de ayer, ya que la posición que ocupa en el campo es de las más débiles del equipo. Un mediocampista defensivo pero también con vocación atacante. La operación se concretó a última hora de la tarde de ayer, aunque el club no la anunció hasta casi una hora antes del cierre del mercado invernal. El jugador aterriza en la entidad granadinista procedente del Panathinaïkós griego en calidad de cedido hasta final de temporada, con opción a otra más por objetivos. Algunos medios informaron de que esa opción de compra es por parte del Chongqing Lifan, el equipo chino del presidente Jiang, aunque desde que esta redacción tuvo constancia de la operación, la posibilidad de adquirir al ghanés a final de curso es para el conjunto granadinista.

Ahora falta que Wakaso aterrice en Granada, y para ello queda por lo menos una semana, por lo que no llegará para el partido ante el Eibar. Todo porque Ghana alcanzó las semifinales de la Copa de África, la cual jugará mañana contra Camerún (20:00 horas). Aunque su equipo quedara eliminado, el futbolista tendría que seguir en Gabón para jugar el partido por el tercer y cuarto puesto el sábado.

El otro esfuerzo del club en el día de ayer resultó un fiasco en toda regla. Nabil El Zhar, el extremo franco-marroquí, tomó finalmente el camino hacia la capital de España. Firmó por el Leganés por lo que queda de temporada y la próxima, además de guardarse opción a una tercera campaña. Un contrato que para un futbolista de 30 años le asegura una estabilidad, algo que con el Granada no tenía el ex jugador de Las Palmas, que finiquitó ayer su contrato con los canarios. Los rojiblancos tenían todo acordado con el jugador de Alès, al que se esperaba ayer en la capital granadina, pero el conjunto madrileño pujó fuerte con ese contrato y se acabó llevando al atacante. El Granada le ofrecía a El Zhar firmar hasta final de temporada con opción a otra más por objetivos.

El caso E l Zhar, concretado a última hora de ayer, echó un jarro de agua fría sobre el granadinismo, que veía cómo un club como el Leganés le 'birlaba' a un jugador al Granada, pero sobre todo porque la entidad rojiblanca había dejado salir a otros dos jugadores al plantel madrileño. Finalmente se cumplieron los pronósticos y Alberto Bueno y Tito firmaron por el club pepinero. En el caso del primero, después de que el Granada cancelara su cesión, para que posteriormente el Oporto se lo prestara al 'Lega' hasta junio. En el segundo, Tito se va también en régimen de cesión pero desde el Granada y con opción de compra a final de temporada. Es decir, que el Leganés se ha llevado a dos jugadores, descartes por otra parte, del conjunto granadinista, y además le gana la partida por uno de los jugadores más esperados. La situación clasificatoria y el escaso margen de negociación debido al tope salarial han condenado al Granada en este mercado.

Por último, y de manera sorprendente, el Granada y Javi Márquez anunciaron la desvinculación del catalán del equipo rojiblanco. El barcelonés, uno de los capitanes del equipo, no entraba en los planes pero tras ver que muchas conversaciones no fructificaban, se podía dar la opción de que se quedara. Pero al final, Márquez se marcha tras haber jugado 56 partidos en dos temporadas y media. El club, de voz de su director deportivo Javier Torralbo, dijo en una nota de prensa que "su comportamiento dentro y fuera del campo ha servido de ejemplo en el vestuario y en el club. Se trata de un futbolista que ha actuado siempre de forma responsable con la entidad. Solo queda darle las gracias por su compromiso y desearle lo mejor en su nuevo ciclo deportivo". Su destino está en Segunda División, y al cierre de esta edición el Zaragoza parecía ser el mejor posicionado, aunque su ex equipos Elche y Mallorca también le pretendían.

El Granada cierra el mercado invernal con ocho bajas y seis fichajes, por lo que se quedan en el primer equipo dos fichas libres que no se cubrirán. Se han ido los porteros Oier y Kelava, los defensas Tito, Gabriel Silva y Luís Martins (este último estaba sin ficha), los medios Javi Márquez y Jon Toral, y los delanteros Alberto Bueno y Barral. Por contra, se han incorporado en propiedad el meta Rui Silva (Nacional de Madeira) y el defensa Ingason (Lokeren); y de prestado al zaguero Héctor (Real Sociedad), a los medios Koné (Udinese) y Wakaso (Panathinaïkós), y al delantero Adrián Ramos (Borussia Dortmund). Con esto tendrá que luchar el Granada por quedarse en Primera División.