Se abre el frente Sergi Vieta

De un día de alegría por la presentación del nuevo entrenador, y de ilusionar con el exigente reto de subir de forma directa, se pasó a otro de cuchillos largos en la entidad rojiblanca. Sergi Vieta, a día de hoy, sigue siendo director general del Granada CF, aunque, y así están funcionando las cosas en la entidad, no tiene comunicación oficial de su despido por parte de la presidencia de la entidad. A pesar de ello, la pérdida de confianza de Jiang Lizhang con respecto al catalán es más que evidente desde hace unos meses, por lo que su marcha se puede producir tan rápido como los abogados del club y del propio Vieta lleguen a un acuerdo económico que satisfaga a ambas partes. Según pudo saber Granada Hoy, de una reunión mantenida el martes entre Jiang, Wang y algunos asesores del presidente habría salido la decisión final de no seguir contando con Vieta, aunque de forma oficial no le hayan comunicado nada.

La intención de Vieta, según fuentes bien informadas, es agilizar su marcha lo antes posible ya que el dueño tiene claro que no quiere contar con él a partir de ahora. Algunos medios informaron ayer de que el dirigente barcelonés pretende cobrar lo que restaría de su contrato, que son dos años, aunque las fuentes consultadas por este diario desmintieron que ese aspecto se parezca a la realidad.

La intención de Vieta es agilizar su salida al intuir que la dirección no cuenta con élVieta dejó de tener relevancia a partir de febrero, con Adams tomando decisiones

Desde hace tiempo, el director general se siente con la diana en la espalda porque vino al club recomendado por Pere Guardiola, aunque nunca perteneciera a la agencia MBS, presidida por el hermano de Pep. A pesar de ello, ese sambenito no se lo ha podido quitar y en el afán que está teniendo Jiang Lizhang por cambiar una parte de la administración del club se va a llevar por delante a Sergi Vieta, que en principio va a seguir en el club hasta que se le encuentre sustituto.

El catalán lleva prácticamente desde el mes de febrero sin tener poder real en el club. La pérdida de fe de Jiang llegó a través de los informes remitidos por Tony Adams, entrenador y vicepresidente de la empresa de representación del dueño del club DDMC, y Kangning Wang, 'vice' del club rojiblanco. Coincidió con la destitución de Piru como director deportivo, que a la vez fue el momento de la temporada en el que el equipo estuvo más cerca de la zona de permanencia tras golear al Betis. Su defensa del anterior gestor deportivo le restó credibilidad. Vieta tan sólo tuvo poder en el área deportiva entre el cese de Jémez hasta mediados de noviembre, cuando le otorgó toda la confianza a Piru, que hasta ese momento había estado a la sombra de Pere Guardiola, que actuaba como 'director deportivo en la sombra'. Esa decisión conllevó un mejor funcionamiento del equipo rojiblanco en el plano deportivo y el club funcionó con relativa tranquilidad, tanta que hubo unanimidad en la renovación de Lucas Alcaraz.

Pero la irrupción de Tony Adams rompió esa relativa paz y Vieta empezó a ver cómo las decisiones que él debía tomar pasaban por otras manos. Wang empezó a fiscalizar toda la labor del club, incluidas las decisiones del catalán, que tuvo sus primeros desencuentros con Adams, el más evidente, el de la destitución de Lucas Alcaraz después de que el técnico, apoyado por el club, hubiera renovado en el mes de enero.

En el último mes y medio, Jiang le retiró el poder de firmar documentos del club, de ahí la sensación de bloqueo que existe en club. Fue una manera de decirle que no iba a continuar aunque no de forma explícita. Por eso, Vieta ha seguido trabajando en la entidad pero sin tener voz ni voto y sin poder asistir a reuniones de relevancia.

Según ha podido contrastar esta redacción, Vieta tiene sus aciertos y sus errores, como ha sucedido a todos los niveles esta temporada. Entre sus considerables fallos, algunas fuentes le achacan los contratos firmados, sobre todo con los empleados del club relacionados con MBS, además de haber tomado la decisión de suspender el contrato del 'Tin' Angulo, aunque en este caso actuara bajo la asesoría de los abogados de la Liga de Fútbol Profesional. A nivel administrativo, no haber cambiado algunos vicios de la etapa anterior y haber destituido a los anteriores jefe de prensa, Javier Rufete, y gerente, David Navarro, y no haberlo hecho con otros cargos heredados también queda en su debe.

Entre sus aciertos, Vieta ha contribuido a modernizar la estructura del club, colocando a trabajadores con conocimientos específicos en casa área y ordenando cada departamento de la entidad, algo que antes no era así por la manera personalista de gestión de Quique Pina. Entre los cambios a mejor que ha sufrido el Granada de la mano del catalán, destaca el incremento de los ingresos en marketing gracias al entendimiento con el director de este área, Carlos Díaz. Esto ha contribuido a consolidar la marca Granada CF. También estableció unos protocolos para el área económica que han dado más transparencia en la cuentas, y además ha sido muy activo en el impulso a la Fundación Granada CF 1931.

Todo esto forma parte de un proceso que parece inevitable. Sólo está claro que Jiang no tiene intención de continuar contando con Vieta, al que ni siquiera le han presentado alternativas para seguir en el club en otro régimen, y a pesar de que hay personas dentro de la entidad que apoyan su continuidad. Quedan muchos capítulos en este nuevo culebrón.