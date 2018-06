A aguar la fiesta cadista

Concluye la segunda temporada de la era Jiang Lizhang y lo hace con un intrascendente encuentro para los rojiblancos ante un Cádiz que llega a Los Cármenes jugándose su presencia en los play offs de ascenso a la Liga Santander. Con el único aliciente de tratar de mantener una triste décima plaza ante la amenaza del Club Deportivo Tenerife, los de Miguel Ángel Portugal quieren despedirse con una última victoria que haga olvidar, aunque sea por un momento, la mala temporada de un equipo llamado a pelear por el ascenso y al que las decisiones de la dirección deportiva le ha relegado a un final de campaña que se está haciendo muy largo.

Si el pasado lunes el Palacio de Deportes se tiñó de amarillo con el duelo de la Liga Nacional de Fútbol Sala entre el Jaén Paraíso Interior y el Inter Movistar, hoy Los Cármenes lo hará también pero de aficionados cadistas que se van a desplazar en masa en busca de un premio con el que continuar manteniendo la ilusión por ascender. Se espera en torno a 1.500 espectadores visitantes en las gradas pues a las 800 entradas que cedió el club granadino, serán muchos los que viajen por su cuenta para presenciar el duelo.

La probable presencia de Quique Pina en el palco da más morbo al choque de esta tarde

Sin duda, el morbo estará en el palco de la instalación del Zaidín pues está previsto que acuda Quique Pina, el que fuera presidente de los rojiblancos durante siete temporadas y que se encuentra en libertad con medidas cautelares dictadas por el juez José de la Mata, que lo encarceló el pasado 2 de febrero por su detención en la 'Operación Líbero' por presuntos delitos de blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública e insolvencia punible al frente del Granada CF. La mala situación deportiva, que con el murciano no fue así, hará que seguramente haya cánticos a favor del dirigente sobre todo del sector al que tanto 'cuidó' en su época como máximo mandatario aunque en su momento parte de la grada, cuando los hubo al conocerse la noticia, pitó como no puede ser de otra manera pues no todo vale en el mundo del fútbol. Ni siquiera dos ascenso seguidos.

El Granada será un convidado de piedra en la supuesta fiesta del conjunto gaditano, como lo fue el equipo de la Tacita de Plata en el Ramón de Carranza hace poco más de 22 años cuando, de la mano de Lucas Alcaraz, los rojiblancos vencieron por 0-3 logrando una plaza en la fase de ascenso de la temporada 1995-1996 en la que finalmente no se logró ascender. Y es que las relaciones entre ambas entidades y aficiones siempre ha sido buena y en los últimos tiempos, cuando Pina y Cordero llevaban las riendas del club rojiblanco y el Cádiz estaba en Segunda B, más aún al cederle numerosos jugadores.

La cita, además, servirá para ver a ex jugadores de la entidad en las filas del cuadro amarillo, y entre ellos, destaca David Barral, cuyo paso por Granada fue más polémico que otra cosa y terminó marchándose tras no anotar ni un solo gol en 22 partidos de Liga. Jugadores como Brian Oliván o el motrileño Nico, que pasaran por el filial, o Álvaro García, cuyo debut en Primera lo hizo con la elástica rojiblanca en el curso 2013-2014, volverán a pisar Los Cármenes. El duelo, además traerá el enfrentamiento entre dos hermanos, los Sánchez, Germán y Servando, los centrales que serán titulares y se vuelven a ver las caras aunque defendiendo intereses distintos.

Si el Cádiz CF gana, automáticamente jugará play off, quedando pendiente la posición que ocuparía en función del resto de partidos. Si empata, todo dependerá de los resultados que se den en los encuentros Valladolid-Osasuna; Numancia-Cultural Leonesa y Oviedo-Huesca. Aquí podría darse un triple, un cuádruple e incluso un quíntuple empate y dependiendo quien lo integre, pelearía o no por ascender. Por último, en caso de derrota, sólo se clasificaría si gana Osasuna en Zorrilla y no lo hacen el Numancia y el Real Oviedo.

Miguel Ángel Portugal dio ayer su última convocatoria como entrenador rojiblanco y lo hizo citando a dos jugadores del filial y a Iriondo, que aún no ha debutado en Liga. En cuanto al once, se espera que Rui Silva repita defendiendo el arco, los gaditanos Chico Flores y Germán sean los centrales y que Álex Martínez pueda completar una temporada completa disputando los 42 partidos de Liga como titular. Con Kunde ya de vuelta tras su debut con la selección de Camerún y con la ausencia por sanción de Montoro, se espera que el potente jugador se pueda despedir de la afición que tanto cariño le ha dado esta temporada. Raúl Baena y Alberto Martín se pelearán por una plaza en el eje, siendo la banda derecha la posición que más dudas presenta sin Pedro ni Agra, Puertas podría ser el elegido aunque Jean Carlos, del Granada B, podría tener su oportunidad. Arriba, volverá a actuar Adrián Ramos que todo hace indicar que seguirá un año más pese a que su bagaje goleador no ha estado a la altura de lo que se esperaba del internacional colombiano.

En definitiva, un encuentro que cuando salió el calendario prometía emociones fuertes y que lo hará para la afición visitante que dará colorido a un choque que puede ser una fiesta cadista. O no.