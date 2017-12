"La alineación va a ser una papeleta

José Luis Oltra se mostró ayer partidario de "darle continuidad" al equipo titular, aunque abierto a "cambios de sistema o jugadores", en este caso obligado por la lesión de Chico Flores y la baja casi asegurada de Alberto Martín. Además, el valenciano alabó a su plantilla al estar "encantado" de tener la "papeleta" de hacer la alineación del encuentro contra el Rayo Vallecano.

"Soy de darle continuidad a las cosas que creo que están funcionando", se sinceró el entrenador granadinista en la rueda de prensa de ayer. A pesar de ello, Oltra no podrá contar con Chico Flores por lesión, y casi tiene descartado a Alberto Martín, por lo que está "abierto a cambios de sistema" y "jugadores" siempre que estén "todos disponibles": "Estamos abiertos a la gente que viene apretando por detrás, no porque el que lo está haciendo no esté bien, si no porque es una manera de tener a todo mundo enchufado, sabiendo que aquí no hay puestos asignados para nadie". Eso sobre jugadores, porque sobre el dibujo dijo estar dispuesto a "a jugar con dos puntas", incluso "con tres", además de "con tres centrales y dos laterales más largos", o con "un mediapunta y dos arriba". "Tengo muchas alternativas y cosas buenas donde elegir", se congratuló el técnico, que calificó como "una papeleta" decidir la alineación del sábado en Vallecas: "Estoy encantando porque habla muy bien de la plantilla, de que todo el grupo quiere participar. Pero el sábado, haga lo que haga, solo me va a valer ganar. Si lo hago y perdemos, se dirá que tendría que haber hecho lo contrario a lo que he decidido. En esto está la habilidad del entrenador de saber elegir bien, que luego salga en escena como tú piensas, y que el rival te deje hacerlo".

Admitió que "tenía prevista una cosa para Vallecas que probablemente no se va a poder dar", en referencia al estado físico de Alberto Martín, que ahora mismo es "duda" por una elongación. Oltra "habría dado continuidad" en el once al extremeño, al igual que a Chico Flores en el caso de haberlos tenido. Una baja, la del gaditano, que no le preocupa porque "tenemos a Germán, Menosse y Charlie, que están participando menos pero que tienen mi confianza".

Sobre el rival de mañana, el Rayo Vallecano, Oltra dijo que no iba a cambiar la manera de jugar del Granada "más allá de acoplarnos al rival". "Es verdad que es un campo diferente, un poquito más pequeño aunque se puede jugar perfectamente", comentó el técnico, que le pidió a sus jugadores "olvidarnos de la gente, acoplarnos a lo que demande el juego, a circular más rápido, estar más seguros, y evitar pérdidas". "Es un equipo ofensivo, que tiene cierta elaboración para luego tener verticalidad y profundidad. Con espacios, tiene gente veloz y con buen encare", definió el técnico valenciano a los franjirrojos.

"Cada semana es el más complicado, cada semana es el más difícil y cada semana es el más importante", declaró Oltra sobre la importancia del partido contra los rayistas. "Difíciles son todos. ¿Si semifinal o final? Tampoco", atajó el preparador rojiblanco, para el que "en la jornada 15 no hay final, eso es cuando no hay más partidos". "En este caso, si ganamos damos un golpe en la mesa, ganamos en credibilidad por hacerlo en un campo de mucho prestigio, pero tenemos mucho margen", arguyó Oltra que quita importancia a una derrota, que puede "generar en el entorno cierta duda que nosotros no vamos a tener porque el equipo tiene capacidad".

Por último, habló sobre la bajada de efectividad en los goles en saque de esquina, muy valiosos en el mes de octubre. A este respecto, Oltra desveló que "los córners son la única acción a balón parado que hago todas las semanas. El resto lo catalogo en saque de inicio, que lo hago muy pocas veces, saque de banda, falta lateral cercana, falta lateral alejada y falta frontal. Así es como distribuyo la acciones a balón parado. Cada semana hago una de esas acciones pero cada semana siempre repito los córners". El técnico achacó esa pérdida de eficacia en que "los rivales nos empiezan a estudiar", por lo que "cada vez es más difícil sorprender".