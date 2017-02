Saltó el Granada al césped del Villarreal el sábado con camisetas felicitando el Año Nuevo chino, que para algo hay que complacer a quien nos paga el fútbol. El Año del Gallo y el Fuego, aunque viendo la temporada que se están marcando los rojiblancos, aquí podríamos denominarlo el Año de la Pandereta. Porque está siendo de padre y muy señor mío lo que está aguantando el granadinismo en esta campaña. No es sólo ya lo que pasa en el campo, si no en los despachos. El cierre del mercado no ha hecho más que echar leña a un fuego muy vivo.

el pito del sereno

Al granadinismo no le duele que no vengan fichajes, le revienta que se firme lo que se pretende, y que los jugadores opten por otros equipos que, encima son rivales directos. Sí, expresamente me refiero al Leganés, que tiene ocho puntos más que el Granada CF con dos jugadores desechados por la dirección deportiva (Jémez mediante) como Rubén Pérez y Darwin Machís, y a los que ahora se han sumado (y con un lacito puesto) Alberto Bueno y Tito. Hasta ahí, bueno, vale, entra dentro de lo normal. El año que estaban haciendo ambos no era el más propicio para tener ofertas. Lo que ha sido la losa de hormigón que se estrelló ayer sobre el Granada fue el rechazo, en toda la cara, de El Zhar. ¿Cómo es posible que un jugador al que le mandas los billetes de avión para que venga a firmar te deje plantado? Pues eso. Se toman al Granada por el pito del sereno.

LA MALA LECHE

Al mercado de fichajes hay que ir con mala idea, porque si no, te la juegan. Piru debió aprenderlo en verano, pero eso no se gana en tres meses. Eso es una experiencia de años, como tenían Pina y Cordero. Hace unas semanas me llamó la atención una entrevista con el segundo. Decía que al Cádiz le respetaban en el mercado. No sé si llevaría segundas intenciones, pero viendo lo visto, quizás sí. O por lo menos encajan con la actuación de la dirección deportiva. Las declaraciones vía Twitter del representante de El Zhar metiéndose con el club por cuitas del mercado veraniego (aunque luego borró el tuit y pidió disculpas) no es más que la constatación de que en la jungla del fútbol, el Granada ha ido con un alfiler como arma.

el quid de la cuestión

¿Por qué se ha llegado a este extremo? ¿Cuál es el tope salarial del club? ¿Por qué el Granada ha acudido a un mercado decisivo sin capacidad económica, sin haber acometido con antelación una necesaria ampliación de capital? Son muchas cuestiones. Que Piru y su dirección deportiva hayan fracasado en la noche del 31 de enero no es únicamente responsabilidad de ellos. Se echa en falta un verdadero golpe en la mesa de Jiang Lizhang, el jefe, el dueño, el magnate. Está muy bien lo de la Ciudad Deportiva y la renovación de Lucas, pero poner sólo encima de la mesa la cesión de Adrián Ramos, un buen jugador pero que ocupa una posición ya cubierta, parece más bien un caramelo para silenciar, desviar las iras de la afición. ¿Por qué no haber seducido por ese precio a un Success o un Doucouré? Es el señor Jiang quien después de lo que está sucediendo, debe plantarse en la ciudad, encerrarse en el club y ver a dónde quiere llegar con este Granada. Pero también debe ser consciente de que en el fútbol sólo hay dos verdades: el dinero y los goles. Tanto monta, monta tanto, aunque es más fácil que poniendo 'la plata' llegue lo segundo.

POSDATA

Si hay algo que también debe tener claro míster Jiang es que hay figuras dentro del club que es mejor no tocar, y permitir el despido de alguien que sabe de dónde viene el Granada no es lo más indicado. Sea una decisión profesional o no. Lo único que falta es que se pierda el poco sentimiento que queda.