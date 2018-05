Un ascenso que marca el camino

El Granada le tiene ganado el average al Huesca. Los rojiblancos les ganaron 2-0 en Los Cármenes y cayeron contra los oscenses por 2-1 en El Alcoraz. En cualquier formato, liguero o copero, los granadinistas les habría superado en caso de empate en la clasificación. Sin embargo, la distancia es sideral en la tabla. 17 puntos de diferencia traducidos en que el Huesca ya es equipo de Primera y el Granada no lo va a ser ni de play off.

Todo esto con el quinto presupuesto más bajo de la categoría y el sexto peor tope salarial. Ha sido el bloque, el acierto en los fichajes, la resiliencia cuando vinieron mal dadas durante la temporada, y la paciencia de un proyecto a largo plazo, lo que ha llevado al éxito a la Sociedad Deportiva Huesca. Una receta que en Granada no conocen. Tenía el tope salarial más alto de la Segunda División, por lo que tenía margen de maniobra para fichar y acertar, las incorporaciones no dieron el rendimiento deseado, el equipo no tuvo capacidad de aguante para superar situaciones negativas como el bajo rendimiento fuera de casa, ni la paciencia ha sido una de las señas de identidad históricas de la población flotante que acude a Los Cármenes.

Los aragoneses partían con el presupuesto más bajo de toda la Segunda División

Del ascenso del Huesca, el club debe extraer muchos aprendizajes. Al igual que el modelo a seguir para esta fracasada temporada fue repetir los pasos dados por el Levante del año pasado (ascenso nada más bajar y arrasando en la categoría), para la que viene podría adoptar algunas medidas. Como conservar el bloque del equipo. Lo más seguro es que el Granada mantenga la columna vertebral que durante gran parte de la temporada ha estado en los puestos de privilegio. El Huesca ha mantenido a 16 futbolistas del curso pasado. Muchos de ellos, titulares que este año han jugado poco, y otros suplentes habituales que se han hecho fijos para un entrenador como Rubi, que venía de varios fracasos en Primera. Nunca se sabe qué entrenador obtendrá el objetivo.

El segundo punto estará en saber reforzarse sin contar esta vez con el apoyo de la ayuda al descenso, el cual disfrutarán 'Dépor', Las Palmas y Málaga. El club querrá hacer caja con los cedidos de la etapa de Primera para ganar espacio. Pero como bien se ha comprobado con el Huesca, acertar en los puestos clave, sobre todo la delantera, es más importante que el caché que puedan tener los aspirantes a granadinista del año que viene.

Y es que lo que ha mostrado el Huesca es que a Primera también se puede ascender desde la modestia. Los oscenses han alcanzado la categoría de oro teniendo uno de los topes salariales más bajos, en concreto el sexto peor. Pero además, el presupuesto para la temporada de los altoaragoneses era de poco menos de ocho millones de euros. El peor de todos los presupuestos conocidos, ya que hay clubes que aún no han publicado sus cuentas anuales. Entre ellos el Granada CF, que a pesar de esta acogido a la Ley de Transparencia, el último informe de cuentas que publica su página web corresponde al ejercicio 2015-2016, el último bajo el control de la familia Pozzo.

Pasos a seguir que requieren de un funcionamiento eficiente y claro del club que se traslade al terreno de juego. Si el resultado de la temporada es el reflejo de todo lo que sucede, este Granada tiene mucho trabajo por delante.