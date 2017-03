El 'average' empeora la situación

A falta de once jornadas para la conclusión de la competición liguera, el futuro del Granada no es nada halagüeño. Incluso, no sería exagerado calificar el panorama de desolador porque prácticamente hay que hacer en los partidos que restan lo que no se ha realizado en los 27 que ya se han disputado. La Segunda División ya se asoma a la vuelta de la esquina,

Ya no merece la pena ni hacer cuentas porque el Granada no depende de sí mismo a pesar de que haga los deberes con matrícula de honor. Así que serán el paso de las jornadas, el partido a partido, lo que indique si el conjunto que dirige Lucas Alcaraz vuelve a engancharse a la Liga y a hacer creíble sus posibilidades de salvación.

A falta de once jornadas, el futuro del equipo grandinista no es nada halagüeño

De momento la realidad no engaña: el Granada, con 19 puntos, tiene la salvación a siete, línea que marca el Leganés, que tiene 26. Pero, además, no hay que olvidar que hay otro equipo entre medias, que es el Sporting, equipo que cuenta con 21 puntos y con el que, precisamente, se perdió el pasado domingo en un partido que era crucial para las escasas aspiraciones de los rojiblancos.

Como todo es susceptible de empeorar, ley de Parkinson dixit, el Granada necesita, si quiere salvarse, sobrepasar en la tabla a los dos equipos que le preceden ahora mismo en la tabla, pues con ambos tiene perdido el average. Sangrante es el caso del Leganés, conjunto que le ha ganado los dos partidos que ha disputado ante las huestes de Alcaraz, pues se impuso por 1-0 tanto en Los Cármenes como, recientemente, en Butarque, otra final que se fue por el desagüe. Ante el Sporting, el Granada sólo ha sido capaz de sumar un punto en sus dos confrontaciones (0-0 en Los Cármenes y 3-1 en El Molinón). Ni que decir tiene que en conjunto rojiblanco no tiene ninguna opción en el caso de producirse un triple empate con los madrileños y asturianos.

Sobre el papel, la próxima jornada será una más en la que no cambiará mucho el decorado: el Granada recibe al Barça, el Leganés visita a la Real Sociedad y el Sporting, al Sevilla. Ninguno es favorito para siquiera arañar un punto. Pero el fútbol es fútbol, que decía Vujadin Boskov.