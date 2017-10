Hay que bajar del autobús

Nos las prometíamos felices y frenazo en seco a la racha de tres victorias consecutivas. Durante las temporadas más pretéritas estábamos tan poco acostumbrados a sumar un triunfo sobre otro que todos queríamos más, y más y más y mucho más, como dice la canción. Pero no hay felicidad que cien años dure y con el Granada, de momento, no pasamos de tres semanas seguidas con la sonrisa puesta en el rostro. Tras caer en Tarragona, toca volver a empezar. A ver si el tropezón es un buen aviso de que no hay que levantar el pie del acelerador, menos aún contra equipos a los que se les ve en la parte meridional de la clasificación y se puede pensar que la cosa está tirada. Ya se sabe que partidos, y más aún en Segunda, no se ganan sin bajarse del autobús.

esa defensa

Parecía que la retaguardia comenzaba a ajustarse por lo visto en esa triada de triunfos y mira por donde en Tarragona se dio muchas facilidades atrás, las suficientes como para que el conjunto catalán se llevara el triunfo con dos tantos de Uche, otro ex rojiblanco que aparece para hacer daño al que fue su equipo. El Granada se lo tiene que hacer mirar con sus ex. Pero a lo que íbamos: en el Nou Estadi, ante un conjunto que no ofreció mucho, bastaron dos errores clamorosos atrás para que Javi Vara tuviera que rescatar sendos balones de las redes. Por tanto, vuelta a empezar.

nulos en ataque

La defensa hizo aguas, pero el ataque no supo compensarlo. El comienzo del encuentro hizo presagiar un resultado positivo, pero tras recibir los goles, los de Oltra quedaron sin ninguna capacidad de reacción.

pasar página

No hay mucho tiempo para las lamentaciones. Más bien nada, pues mañana el Granada recibe al Oviedo con, esperemos, propósito de enmienda. La temporada comienza a coger carrerilla y cuantos menos despistes, mejor para todos.