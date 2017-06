Una base en la que creer

Una de las piedras del proyecto de Jiang Lizhang, o John Jiang en la 'occidentalización' de su nombre, fue la cantera. En su primera aparición pública en la ciudad hace un año, apostó por el trabajo en el fútbol base a largo plazo. Una política que todo el mundo ha deseado en Granada y que nunca se ha llevado a cabo con decisión.

El presidente confió la tarea de llevar la cantera, el denominado fútbol formativo, a Rufo Collado. El que fuera futbolista del Guadix o Granada 74 creó un grupo de trabajo con Antonio Álvarez como su mano derecha que han construido una estructura de filiales con entrenadores con mucha experiencia que en tan sólo un año ha dado sus frutos. Unos resultados que hacía mucho tiempo que no se daban en la cantera rojiblanca. La sensación en el fútbol granadino es que, por fin, se estaban haciendo las cosas bien. Hay muchos clubes que han valorado positivamente el trabajo de Rufo y su equipo durante la temporada. Aunque, como todo, siempre habrá opiniones en contra. Pero en el mundo del fútbol lo que priman son los resultados y en ese sentido, hay pocos argumentos para tachar la gestión deportiva en las categorías inferiores del club como mala, sino todo lo contrario.

El trabajo ha sido valorado incluso por la Liga de Fútbol Profesional que, por medio del despacho AS Law International Business SLP, ha emitido un informe donde se alaba la labor desarrollada en el fútbol formativo y en especial de Rufo Collado. En el documento se valora la importante reforma del área deportiva, con la creación de nuevos departamentos para consolidar valores en el área físico-didáctico-metodológico y socio-educativo, además de captación y análisis de talentos futuros, entre otros muchos aspectos.

El contar con técnicos con experiencia en categorías superiores como es el caso de Alberto Salazar, Sergio Martínez o Rafa Fernández ha hecho que los equipos de base del Granada CF hayan crecido, y mucho, esta pasada temporada.

Veintidós son los equipos que integran la cantera, y el dato más curioso es que, por primera vez, se han ganado todas las categorías provinciales de fútbol 11 en las que ha participado y es más que probable que se impongan en todas las finales de la Copa Federación, competición que en alguna categoría aún se está disputando. Incluso, han jugado alguna final de Copa dos conjuntos de la entidad.

En fútbol 7, los alevines A y B han sido campeones de sus competiciones, al igual que ha sucedido con los tres benjamines. Se ha participado, además, por primera vez en la categoría prebenjamín con cuatro equipos.

En juveniles, los tres equipos han rendido a buen nivel. El de División de Honor, dirigido por Rafa Morales, quedó séptimo, mismo puesto que el ocupado por el de la Liga Nacional de Jaime Morente. Por lo que se refiere al Juvenil C, se ha proclamado campeón de Liga y el martes que viene disputará la final de Copa. El estreno del Cadete de Raúl Barroso en la División de Honor Andaluza se saldó con una sexta plaza, que se une al buen rendimiento del 'B', entrenado por Marcos Rubiño, que ha ganado sus 30 partidos anotando nada menos que 189 goles.

En cuanto al fútbol femenino, el equipo de Roberto Valverde no pudo pelear por el ascenso al encontrarse en su camino por un incontestable Sevilla FC. Incluso, ha habido niñas en alevines e infantiles que han competido contra equipos de niños al no existir una categoría específica para ellas.

Sin embargo, parece que a la cúpula rectora del club no le convencen estos resultados y todo hace indicar que esa labor que se comenzó a desarrollar hace algo más de un año no tendrá continuidad, o al menos con los mismos responsables. Luis Fradua se hará cargo de la dirección del fútbol formativa y, tras el descenso del primer equipo, se van a producir recortes tanto de equipos como de entrenadores. Algo que sorprende porque si hay un trabajo que requiere de tiempo, ese es el de la cantera, cuyos frutos no surgen de un día para otro. Sólo Jiang Lizhang y su equipo de trabajo saben qué línea hay que seguir, aunque si algo ha funcionado el pasado curso en la entidad de Los Cármenes ha sido el fútbol formativo. Una base en la que creer pero que será difícil que crezca si cada año se da un giro de 180 grados en la gestión.