Al borde mismo del abismo

Tras haber jugado con fuego desde la pretemporada, el Granada ha llegado a ese punto en el que puede quedar carbonizado al más mínimo despiste. Con esta presión juegan esta noche los de Lucas Alcaraz en Riazor, donde el error ya no tiene cabida. Todo lo que no sea ganar al Deportivo condenaría al equipo a quedar a merced de las matemáticas que, salvo el mayor de los milagros, dictarían la sentencia condenatoria antes o después con el transcurrir de los encuentros que restan para la conclusión de esta nefasta temporada. Como se dice popularmente, el Granada juega hoy en el alambre y cualquier golpe de viento puede llevarlo a la lona. Ya no hay red salvadora.

El realismo, por tanto, se impone. Para los de Lucas Alcaraz este encuentro no será nada fácil. La necesidad absoluta no es buena compañera de viaje y, además, en frente tendrán a un equipo que juega en casa con el apoyo de su afición y sabedor de que una victoria ante un equipo a priori más débil podría significar un gran salto hacia la permanencia en Primera División. Los blanquiazules, que también pasaron momentos de apuro durante esta temporada, han encontrado una cierta regularidad desde la llegada de Mel e, incluso, han protagonizado la sorpresa de doblegar al Barcelona en su anterior encuentro como locales. Así, los coruñeses están en condiciones más que óptimas para alcanzar su objetivo de evitar ese descenso al que parece condenado su invitado de esta noche.

Todo apunta a que una sobrecarga no impedirá a Wakaso saltar al césped de Riazor

Para este vital enfrentamiento Alcaraz pierde a varios puntales básicos en su esquema, pues está sancionado el centrocampista nigeriano Uche Agbo, que fue expulsado contra en el partido del pasado domingo ante el Barcelona, mientras que sigue lesionado Carcela-González. Tampoco estará por lesión el delantero colombiano Adrián Ramos.

En principio es duda para el choque de Riazor Wakaso Mubarak, un jugador que desde que se incorporó a la disciplina granadinista es clave en los esquemas de Alcaraz. El ghanés terminó el partido ante el Barça con una sobrecarga muscular, aunque las previsiones son positivas y todo apunta a que hoy estará a disposición del técnico y que formará parte del once de salida.

En cuanto al esquema que el preparador granadino ordenará sobre el césped de Riazor, la duda está en si se mantendrá la defensa de cinco jugadores, que desde hace varias semanas no ofrece las garantías necesarias.

En el once titular sí se prevén cambios respecto al encuentro del pasado domingo. Sergi Samper aparece como la principal alternativa para el sitio que deja libre el sancionado Uche, mientras que Jeremy Boga podría actuar en la posición de extremo que habitualmente ocupa Carcela-González. Además, entre Rubén Vezo, Hongla e Ingason saldrán los sustitutos en la zaga de David Lombán y de Gastón Silva, titulares ante los azulgranas y que no han entrado en la convocatoria para el enfrentamiento ante el conjunto deportivista.

En el equipo anfitrión esta noche, su técnico, Pepe Mel no podrá contar para el partido con el francés Gael Kakuta y Pedro Mosquera, lesionados, así como con Fernando Navarro, que se cayó de la convocatoria a última hora por molestias su pierna derecha. Tampoco jugará el delantero Joselu, baja por acumulación de amarillas. Por el contrario, Mel recupera a Luisinho, que cumplió sanción ante el Valencia y apunta al once. Además de la vuelta del luso, el técnico deportista aún no se ha decidido si utilizará a Raúl Albentosa o Alejandro Arribas en el centro de la defensa y si prescindirá de Álex Bergantiños en el doble pivote y de Fayçal Fajr en la banda derecha. En el entrenamiento de ayer, Mel probó con Marlos Moreno en la banda izquierda y Emre Çolak en el enganche, mientras que Celso Borges formaría como pareja del brasileño Guilherme dos Santos en el mediocentro.

Lo que son las cosas, en un duelo vital para seguir soñando con un milagro superlativo 'sólo' hace falta hacer algo que no se ha hecho en lo que va de temporada: ganar lejos de Los Cármenes. ¿Será hoy la primera vez?