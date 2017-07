La burocracia retrasa la firma de Menosse

Ya hay acuerdo para el traspaso del uruguayo Hernán Menosse al Granada CF después de que ayer se terminaran de concretar las negociaciones. Tan solo falta cumplimentar el papeleo y la firma del contrato, que ya el acuerdo entre el club rojiblanco, el Once Caldas colombiano, y el jugador es total. Uno que entra y otro que se va. El extremo marroquí Mehdi Carcela-González también habría acordado su salida del conjunto granadinista camino del Olympiakós griego, que según el prestigioso diario portugués Record, pagaría tres millones de euros para hacerse con el cien por cien de la propiedad del futbolista.

Después de que el club anunciara el lunes tres fichajes de golpe, el club no sobresaltó ayer a sus aficionados con sorpresas como la de Raúl Baena y Víctor Díaz. No hubo incorporaciones oficiales ni ventas anunciadas, lo que no quiere decir que no hubiera actividad en el área deportiva del club. De entrada, se finalizó la negociación por la llegada del uruguayo Hernán Menosse, defensa central que llega procedente del Once Caldas después de que este último año haya estado cedido en el Rosario Central argentino. El acuerdo es total, pero aún verbal. Ayer se terminaran de perfilar los últimos detalles del contrato entre las tres partes y solo queda que el jugador estampe la firma. Fuentes cercanas a la operación confirmaron todos esos aspectos menos la cantidad que tendrá que desembolsar el Granada, que está bastante por debajo del medio millón de euros, que es el valor de mercado de Menosse según el portal Transfermarkt. La idea es que el jugador, como muy tarde, llegue el martes, día que comienza la pretemporada. Todo queda ahora a expensas de que la documentación se tramite lo antes posible.

El Granada podría 'pillar' un millón de euros por la venta de Edgar al Cruz Azul

También saltó a media tarde de ayer que el marroquí Mehdi Carcela-González estaría viajando hacia Atenas para convertirse en jugador del Olympiakós del Pireo. El diario portugués Record informó de que la entidad helena pagaría 3 millones de euros por hacerse con los servicios del extremo, una cantidad que cubre los 2,5 'kilos' que pagó el Granada el verano pasado, y el 25% restante que se guardó el Benfica en caso de futuro traspaso. Algunos medios griegos también daban por hecha la operación, pero el Olympiakós estuvo muy hermético en la jornada de ayer y no quiso aclarar si se trataba de una venta o una cesión con cláusula obligatoria de compra. El Granada tampoco se expresó en ese sentido ayer.

Por otro lado, este diario se puso en contacto con el agente de Alberto Martín, mediocampista del Leganés que tiene varias ofertas de Segunda División, pero este declinó confirmar o asegurar que su representado cuente con alguna oferta del club rojiblanco. También ayer se relacionó a otro futbolista sin contrato con la entidad granadinista. Según varios medios, el mediocentro ofensivo Salva Sevilla, que esta pasada temporada militó en el Espanyol, estaría en la agenda de Manolo Salvador. El jugador cuenta con ofertas del extranjero, como cuenta el periodista Salva Moya, pero el futbolista virgitano, de 33 años, vería con buenos ojos jugar cerca de la que es su casa.

Por último, el Alavés cerró la venta del ex granadinista Edgar Méndez al Cruz Azul de Paco Jémez, entrenador que no contó con él la pasada campaña para los rojiblancos. De la operación el club granadinista percibiría algo más de un millón de euros.