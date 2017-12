La calidad en la medular necesaria

Durante la fase de preparación de la temporada, si hubo un jugador del que Oltra se "enamoró" -según palabras del propio técnico- ese fue Sergio Peña. El peruano, que entre lesiones, convocatoria con su selección y viajes se ha perdido casi la primera vuelta, no ha tenido la continuidad que todo futbolista necesita pero, a buen seguro que si rinde como lo hizo ayer, no tardará mucho en volver a ganarse la confianza del entrenador rojiblanco.

Porque Peña tiene detalles de gran jugador, es propiedad del Granada CF y debe ser patrimonio a poco que le den minutos. Las bajas de ayer le permitieron volver a jugar como titular, algo que únicamente había hecho en dos partidos (Córdoba en casa y Alcorcón fuera). Apenas en cuatro citas tuvo minutos pero ante el Almería Oltra lo situó por delante de Kunde y junto a Espinosa en un trivote que funcionó por momentos, sobre todo cuando el '22' rojiblanco entró en contacto con el cuero con cierta asiduidad.

Le costó entrar en el partido pero conforme éste fue avanzando, adquirió confianza y la grada lo agradeció. Su calidad es incuestionable pues posiblemente sea el futbolista más técnico del plantel, dejando ayer detalles de la misma. Caños, cambios de orientación, envíos en largo o pases al primer toque fueron parte de su argumentación para presentar la candidatura a la titularidad ante el Reus.

El limeño fue el primero de su equipo que tiró entre los tres palos, una suerte que intentó otra vez en los 69 minutos en los que estuvo sobre el césped de Los Cármenes tras una jugada individual pero su disparo se marchó pegado al palo derecho de René.

Sus giros, la asociación con sus compañeros de la medular y su participación cuando su equipo comandaba en el marcador por 2-0 hacían presagiar que no sería cambiado, pero sorprendentemente el técnico rojiblanco optó por sustituirlo cuando físicamente no se le veía mal y de hecho, cuando vio su número para ser cambiado, no le sentó nada bien. Oltra lo justificó en rueda de prensa señalando que quería tener una segunda referencia en ataque con Adrián Ramos, pero lo cierto es que con 2-1 y su salida del campo, al Granada CF le costó mucho tener el balón pues era el futbolista que ponía la pausa en la medular.

Sus prestaciones ayer ante los de Lucas Alcaraz no deberían pasar desapercibidas pues Sergio Peña es diferente al resto de centrocampistas de la categoría y eso, en la Liga 1|2|3, no lo tiene cualquiera. Así que habrá que aprovecharlo.