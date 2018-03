La cantera rojiblanca mira hacia adentro

El proyecto de cantera del Granada ha dado un giro tras los cambios producidos el pasado verano en la dirección del club. Con la incorporación de los nuevos responsables de Fútbol formativo -Luis Fradua (Metodología) y Javier Sanz (Gestión)-, la política del club se sustenta, según se señala desde la entidad, en tres pilares: la mejora en la selección de jugadores, la formación de los entrenadores y la unificación en los criterios. Todo, con la idea de que un día se pueda encontrar dentro futuros futbolistas para el primer equipo.

"Hay que valorar a la gente de aquí", señala Sanz, quien no obstante aclara que se trabaja para "hacer una selección de talento que nos obliga a buscar fuera lo que no hay aquí". En este sentido se explica Fradua: "Cuando se habla de 'granadinizar' hay que decir también que cuando no hay nivel suficiente en la provincia para ser competitivos necesitamos ayudarnos de otros chicos".

"Estamos consiguiendo que vuelvan jugadores que han estado en Sevilla o Málaga"

Los dos destacan que se ha producido un cambio de mentalidad en la cantera sobre la base de la creación de "una mejor red de los profesionales que seleccionan a los jugadores", dice Luis Fradua, que explica la metodología que se emplea: "Hacemos reuniones para unificar criterios a la hora de entrenar según la categoría", lo que implica que los técnicos "tengan que aparcar puntos de vista personales porque hay un programa común".

Sanz también hace hincapié en otro tipo de reuniones, las que se han llevado a cabo con las familias de los jugadores. "Les hemos explicado las nuevas líneas del proyecto y las pautas de convivencia que se han establecido". El director de Metodología añade que cuando hay problemas "citamos a los padres para tratar el tema".

Un paso más en la formación de la cantera pasa por la anunciada ampliación de la Ciudad Deportiva que de momento no tiene fecha. "Ahora mismo estamos dispersos, en seis campos. Que la gente pueda tener expectativas creciendo junto al primer equipo generaría vínculos fuertes", dice Sanz. Por su parte, Fradua presume de que se ha conseguido "que vuelvan jugadores que han estado en Sevilla o Málaga".