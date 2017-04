"Tenemos que dar la cara y ganar", dice Lucas Alcaraz

El entrenador del Granada, Lucas Alcaraz, tiene muy claro que el Granada "se juega mucho" esta noche, ya que, según reconoce, "aunque matemáticamente"no es imposible salvarse sin ganar en La Coruña, lo que tenemos que hacer es "dar la cara y ganar".

"Las palabras quedan vacías si no damos la talla y en los últimos partidos de fuera de casa no la estamos dando", indicó sobre la importancia del encuentro ante el Deportivo. Para el técnico, "lo que hay que hacer es hacerlo" porque no pueden "decir esto y luego no hacerlo", y afirmó que está "convencido" de que pueden y van "a hacerlo, pero hay que hacerlo".

Sobre la alineación que pondrá sobre el césped de Riazor, Alcaraz manifestó que se decidirá por los futbolistas que "en este tipo de circunstancias tengan y demuestren más casta y arrestos", y añadió que es una cuestión de "voluntad, determinación, decisión y de acertar con los tengan rabia".

Alcaraz subrayo al respcto que esa actitud "se tiene o no se tiene, no es es algo que se trabaje", y aclaró que con sus declaraciones no quiere "echar balones fuera", pero que "ya sobran las palabras" y "cuando hay una situación de este tipo, lo que marca salir hacia adelante es tener la suficiente determinación en los momentos de dificultad de los partidos".

"Tenemos defectos, pero tampoco podemos no decir la vedad, y nos está faltando eso, fuera de casa nos está faltando carácter", resaltó el entrenador granadinista.