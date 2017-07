"Es una categoría difícil"

ángel Montoro ha sido el último jugador en ser presentado por el Granada CF tras confirmarse su fichaje el pasado domingo. El jugador de 29 años, que llega libre procedente de la UD Las Palmas, ha firmado por tres temporadas. En la tarde de ayer, la nueva incorporación se entrenó por primera vez con los que van a ser sus nuevos compañeros tras pasar las pruebas físicas por la mañana y observar la sesión matinal del equipo.

Con este fichaje, la entidad rojiblanca consigue un perfil de jugador con unas cualidades, según el director deportivo, Manolo Salvador, "diferentes" al que han fichado, a nivel de "último pase y a las jugadas a balón parado" y a "nutrir de calidad" al combinado rojiblanco.

Prefiero que me vean en el terreno de juego. Soy un jugador al que le gusta estar en contacto con el balón Hubo compañeros que ya conocía y eso también ha ayudado. Ahora espero que todo salga fenomenal

Montoro, a pesar de que tenía ofertas de la Liga Santander, ha preferido fichar por el Granada para luchar por jugar en Primera División la próxima temporada: "No dudé en venir aquí porque me pareció un proyecto ilusionante y ambicioso. Es cierto que otros equipos de superior categoría quisieron hacerse con mis servicios, pero el fútbol son momentos. También me convencieron otros compañeros, que me hablaron maravillas del club y de las instalaciones con las que cuenta".

El centrocampista concretó algunos de los nombres de los compañeros que le convencieron para jugar en el Granada esta temporada y con los que ha compartido vestuario campañas atrás. Destacó a Javi Varas, con el que coincidió la temporada pasada, y a Joselu. También destacó que no es la primera vez que tendrá a Oltra como entrenador, pues "ya lo tuve en el Recreativo de Huelva".

El jugador confía en que se reme en la misma dirección dada la igualdad en la categoría de plata del fútbol español: "Imagino que será una temporada dura, aunque nosotros seremos ambiciosos. Se han hecho buenas incorporaciones y habrá que trabajar mucho porque es una categoría difícil".

Montoro prefiere no valorar su forma de jugar y opta por que "vean mi rendimiento en el terreno de juego". A pesar de ello, el '19' del Granada dio unas pequeñas pinceladas: "Soy un futbolista al que le gusta estar en contacto con el balón y soy sacrificado".

Tras pasar las pertinentes pruebas médicas durante la mañana de ayer observar el entrenamiento matinal, el nuevo centrocampista rojiblanco saltó al terreno de juego en la Ciudad Deportiva tras el acto de presentación. Montoro se ejercitó junto a sus compañeros con la mente puesta en la concentración que el conjunto dirigido por José Luis Oltra inicia hoy en Holanda.