Con tres centrales tampoco

Era obvio que el desastroso partido firmado por el Granada contra el Espanyol iba a traer consecuencias. Lucas Alcaraz no se cortó y decidió frente al Villarreal cambiar tanto de sistema como a medio equipo. Era necesaria una revolución para intentar que el plantel reaccionara y al preparador no le tembló la mano. Eso sí, la mejoría no fue todo lo grande que hacía falta. Se quedó en leve recuperación. Tan pequeña como para aguantar casi un tiempo y dar la cara frente al Villarreal pero para casi no crear peligro ni intimidar en noventa minutos a un cuadro castellonense que ganó con muy poquito y con dos acciones a balón parado.

nuevo sistema

Tal y como había ensayado durante la semana, recuperó el técnico la defensa de tres centrales que había utilizado durante bastantes encuentros anteriores, manteniendo ahí a un, de nuevo, poco acertado Ingason junto a las novedades Saunier y Gastón Silva. Isaac Cuenca y Ezequiel Ponce fueron novedades en un once en el que se estrenaron el camerunés del filial Martin Hongla y el último fichaje invernal, el colombiano Adrián Ramos, hasta completar un equipo titular con seis cambios respecto al de la anterior jornada. El 1-5-4-1 usado por Alcaraz, con Foulquier y Cuenca como carrileros, Hongla y Sergi Samper en el doble pivote, y Aly Mallé y Ezequiel Ponce en las bandas escoltando a Ramos, el único delantero, tardó algunos minutos en acoplarse, aunque fue mejorando con el paso del primer tiempo.

a la espalda

Pese a la poblada línea defensiva nazarí, el Villarreal tenía como principal vía de ataque las espaldas de los dos carrileros rojiblancos. Continuamente usaba cambios de orientación sobre el espacio que quedaba cuando subían tanto Foulquier como Isaac Cuenca, aunque la velocidad del propio zaguero galo o de Saunier evitaron el gol de los locales en algunas buenas ocasiones de los amarillos. También Ochoa se tuvo que emplear con agilidad y destreza más de una vez, sobre todo en el primer tramo del partido, para que no subiera al marcador el 1-0 ante un Villarreal que tocó bien el balón en distintas fases del primer acto.

aly mallé

El Granada mejoró a partir de la posesión del esférico. Su principal arma ofensiva, igual que contra el Espanyol, fue Aly Mallé, aunque el joven maliense se mostró ayer menos determinante. El equipo llegó en varias ocasiones con relativa claridad al área o a sus inmediaciones, pero ahí quedaron abortados todos sus intentos sin ni siquiera poder saber si Asenjo se había levantado con el día bueno.

el inicio del fin

El 1-0 del descanso fue un mazazo porque llegó cuando más controlado tenía el Granada el partido, más entero y mejor parecía estar el equipo y tras un doble grave error de Ingason de esos tan habituales otros días y que ayer apenas se habían cometido. Nada cambió Alcaraz en una segunda mitad en la que se mantuvo el mismo guión, con un Villarreal sin apretar demasiado y un cuadro nazarí sin sufrir pero sin ser capaz tampoco de hacer sufrir al oponente.

los cambios

Era la hora de mirar al banquillo y casi lo único con pólvora era Boga. El galo, recibiendo la pelota casi siempre demasiado lejos de la posición donde realmente es peligroso, aportó poco. Se preparaba para entrar en el choque Kravets, con algo más de un cuarto de hora por delante, justo cuando el Villarreal marcó el 2-0. Otra vez a balón parado, en este caso en saque de esquina, aunque la acción tuvo que haber sido invalidada por una clara falta a Gastón Silva justo antes del primer remate de Álvaro. Pero pitando Álvarez Izquierdo eso es mucho pedir. Salió del campo Saunier y pasó a jugar el Granada, como en los últimos encuentros, con un 1-4-4-2, con los carrileros ahora de laterales, Atzili, que poco después entró por Aly Mallé, y Boga de extremos, y el ucraniano y Adrián Ramos de pareja de delanteros. Kravets, al menos, fue capaz de revitalizar algo al equipo y de crear el poco peligro que generó el Granada en todo el encuentro, aunque con 2-0 en contra y las moral por debajo del suelo estaba todo más que decidido ya.