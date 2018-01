Un chaparrón después del baño

En un partido de fútbol perfectamente se puede ser mejor que el rival, o al menos tener esa percepción, y perder por goleada. Tres goles le cascó ayer el Barcelona B a un Granada al borde de la enfermedad mental, incapaz de saber por qué es tan mal equipo de visita y por qué, incluso haciendo las cosas meridianamente bien, no sólo no gana, sino que no le mete un gol al arco iris. La derrota tiene explicaciones y causas muy concretas, con viejas amigas y conocidas: falta de intensidad en las áreas, escasa o nula capacidad de reacción desde el banquillo, un gol a balón parado y dominio estéril del cuero. Con estos cuatro puntos, el lector que no haya visto el partido se puede hacer una idea de cómo le fue ayer al Granada en el Miniestadi. Pero hubo mucho más.

El 3-0 es un resultado justo solo desde el punto de vista pragmático, que al final es el que vale porque significan puntos. El Barça B marcó, además, en dos momentos psicológicamente fueron claves. De entrada, en 1-0 arribó al Miniestadi en una acción de crack de Carles Aleñá, la nueva perla de La Masía. Un disparo desde fuera del área tan ajustado al poste que dio en él justo en el punto donde la pelota discute entre salir repelida y entrar llorando. Esto pasó a los 14 minutos, en la primera jugada combinada de los de Gerard López y en la primera respiración que le permitió el Granada. Se echó en falta a alguien encimando al mataronense, que no le dejara girarse y tirar con libertad, pero lo cierto es que apenas tardó en armar la pierna y ponerla imposible. El palo le ayudó.

Porque los rojiblancos saltaron al campo haciendo todo lo que debían para superar a un contrincante como el filial barcelonista, plagado de talento creativo, y alegre y desenfadado en ataque. Le presionó muy arriba, con Adrián Ramos y Sergio Peña estrechando el campo a la salida de los locales, y si lograban pasar de ahí, Kunde emergía imperial para cortar cualquier intento de avanzar blaugrana. La puesta en escena presentó a un Granada que sabía lo que hacer y que no dejaba respirar al Barcelona B.

Incluso sobreviniendo el gol, el panorama no cambió. Sí es cierto que el Barça B se dejó dominar, echándose atrás, quizás recordando los vídeos que les puso su entrenador de las últimos duelos del Granada lejos de casa. Si los rojiblancos llevaban la iniciativa, la incrementaron aún más, hasta el punto de darle un repaso al conjunto catalán. Un repaso porque no salieron de su parcela del campo, porque estaban incomodísimos, porque cada vez que intentaban salir había uno de rojo y blanco quitándoles el redondo.

Defensivamente perfectos y sin sufrir, con Varas de espectador, al equipo le faltó precisión, mordiente, algo más para convertir el dominio en goles. Aquí se destaparon las carencias de un equipo que pese a tener a Adrián Ramos y a Peña arriba, tiene un grave problema con las bandas. Machís ha vuelto de su lesión totalmente irreconocible, visiblemente aterido por el miedo a recaer de su rotura de fibras. Ni encara ni gambetea, e incluso perdió alguna carrera con Palencia. En el otro lado, Pedro tuvo mucha más presencia, pero cada vez pica menos. Se ha convertido en un 'centrador' que cada vez necesita más apoyo de Víctor Díaz, y que no tiene nada de desborde.

Movió bien el Granada la pelota en el medio campo, sabiendo abrir el juego a los extremos y buscando superioridades tocando y tocando para abrir a un Barcelona B que corrió mucho más de lo normal detrás de la pelota. Pero no sirvió de nada. Al final, todas las acciones terminaban en centros sin peligro, en el fondo bien defendidos por David Costas y Martínez, que se afanaron en evitar que Ramos encontrara buenas posiciones de remate. Al colombiano le quitaron de la cabeza el 0-1 a los diez minutos de juego. De las muchas intentonas sin precisión final del Granada, solo un disparo a puerta, quizás en la acción más elaborada, terminada con un tiro con poca rabia de Alberto Martín, que es un mediocentro defensivo, no un matador

Desaprovechó su tiempo el Granada, que todavía tuvo diez minutos de tónica similar en la segunda parte, aunque sin generar peligro. El segundo momento clave llegó con el 2-0 justo a falta de media hora para terminar el partido, y cuando el Barça B todavía no había empezado a figurar en el partido. Mató al Granada su mansedumbre a balón parado, que le ha costado ya nueve de los últimos doce puntos en juego. Ni siquiera les hizo falta a los blaugranas hacer la jugada perfecta. El córner por la derecha lo remató sin querer hacia su propia meta Víctor Díaz, que defendía a Abel Ruiz. Varas la sacó sobre la línea de gol y Miranda, que andaba por ahí, metió adentro el rechace del portero. Sin comerlo ni beberlo, el Barcelona B estaba con dos goles de ventaja con solo dos tiros a puerta, y habiendo asomado apenas por tercera vez el área visitante.

El Granada se vio derrotado, sin saber cómo lo trabajado durante la semana volvía a fastidiarse igual. Una vez más, los cambios desde el banquillo no sirvieron para nada, pese a repetir Oltra el mismo esquema de poner a hombres con teórico gol arriba. Tras el 2-0, la única primera ocasión granadinista llegó en el 78'. Es decir, 17 minutos después, y ni siquiera fue un remate bueno de un Joselu desapercibido.

Los rojiblancos se volcaron en busca del imposible, cada vez más cansados y cada vez menos precisos y liados. Hasta Ramos y Joselu fueron a rematar el mismo balón, estorbándose ambos. Con todo ese panorama solo podría llegar el tercer gol, con el Granada volcado y desanimado. Carles Pérez encontró entre tres granadinistas el pase que dejó solo a Cardona para que le endosara la peor derrota de la temporada a un equipo sin reacción, sin suerte y cada vez más lejos del objetivo. Y esto no lo remedia solo la llegada de Hjulsager.