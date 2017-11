"Estoy en mis cifras, pero puedo dar más de mí"

El Granada fue poderoso el pasado verano al fichar al Pichichi de la Segunda División. Por una vez se sintió como el Madrid o el Barça. Manolo Salvador puso toda la carne en el asador para hacerse con su hombre gol para el ascenso. Y aunque le costó, los números parecen confirmar que el director deportivo acertó con Joselu Moreno (Cartaya, Huelva, 3 de marzo de 1991). Suma 7 goles y ya asoma la cabeza entre la lista de goleadores de la Liga 1|2|3, últimamente cumpliendo con su cita ante el marco rival en cada partido. Tiene madera de capitán por la contundencia de sus palabras y por lo que pesan las mismas en su compromiso en devolver al equipo a Primera. El domingo le espera el Huesca, la mejor defensa de la categoría. Duelo a las cuatro de la tarde.

-A principio de Liga celebraba los goles con rabia. Ahora lleva siete y sigue festejándolos igual. ¿Es un inconformista?

-Al principio de temporada sí que los celebraba con rabia porque no estaba contento conmigo mismo. El gol siempre es un alivio para un delantero porque es nuestro trabajo y es a donde más mira la gente. Tenemos el ejemplo de Benzema, que es un gran delantero, y si no mete goles le llegan muchas críticas. Ahora celebro los goles por rabia, porque queremos estar ahí. El otro día fue un gol importante porque al final un punto es mejor que nada, pero siempre me gusta marcar para ganar.

-A estas alturas del año pasado llevaba nueve dianas. Está, más o menos, en sus números.

-Estoy en mis cifras pero, sinceramente, las sensaciones no son las mismas. Es un halago que sin encontrarme al cien por cien llevo siete goles, que son bastantes para lo que es la categoría, pero aún no me he encontrado conmigo mismo. Puedo dar más de mí y seguramente llegaré pronto.

-Pero últimamente va a gol por partido. De los últimos siete solo ha dejado de marcar en uno.

-Sí, y estoy contento, pero me gustaría disfrutar de más oportunidades de hacer gol, que prácticamente no las estoy teniendo.

-Le digo un comentario que se lee en prensa y se oye en la grada: "Joselu corre demasiado", "hace carreras innecesarias". ¿Lo ve igual o en el campo es distinto?

-A ver cómo lo explico. Por ejemplo, una presión al portero para que despeje a saque de banda, y ya hemos recuperado la posesión, ya descansamos nosotros con balón. O presionar a un central para que juegue con el portero y al equipo le dé tiempo a salir; presionar para que, si no robo yo, otro compañero de un mal pase. Los defensas contrarios siempre me dicen que soy un pesado porque siempre están jugando en tensión. Soy un delantero que no se puede estar quieto porque, aparte, no tengo la calidad suficiente como para resolver un partido, que me den el balón, irme de dos o tres jugadores y meter un gol. Tengo que correr, trabajar y ganarme el puesto. Es una de mis virtudes: que los defensas no jueguen relajados. ¿Que desde fuera se ve que hago carreras innecesarias? Sí, yo también lo veo a veces, pero es que lo tengo que hacer.

-En el equipo casi siempre juegan los mismos. ¿Teme que la plantilla no llegue físicamente a final de temporada?

-Sí, pero tenemos una de las plantillas más profesionales que hay, con 24 fichas. Y me sabe mal por los de filial, que hay grandes jugadores, pero es que no pueden tener la oportunidad porque todos los días el míster se deja a cuatro o cinco jugadores sin convocar. Eso lo vamos a notar. Cuando estemos en la segunda vuelta, algunos de esos compañeros tienen que salir y demostrar que pueden dar más que los que estamos jugando, y esa es una de las virtudes de este Granada. Entre quien entre, dará la talla.

-Está Manaj llamando a la puerta, parece que Ramos se va a recuperar dentro de poco, pero el Granada ha jugado mejor con un punta. ¿Cree que en algún momento volverá Oltra a los dos puntas? ¿Está más cómodo solo o acompañado en la delantera?

-Estoy cómodo siempre que juegue. No me puedo quejar porque hay compañeros que lo pasan muy mal al estar sin convocar y sin jugar. Es cierto que empezamos con dos puntas, pero no estábamos finos. Nos costó adaptarnos, no sé si a la categoría o al entorno. Que este finde o el que viene el míster decide poner a dos delanteros, hacemos un partidazo y ganamos, la gente diría 'oh, que hay que jugar con dos delanteros'... Creo que el míster, por lo que conozco, siempre ha jugado con un solo punta. Es cuestión del míster, pero si yo tengo que elegir, prefiero jugar solo porque tengo más libertad de movimientos. Y si tengo que jugar con otro compañero, también puede resultar bueno.

-Mencionado el nombre de Ramos. Hay un runrún en la afición que duda de su compromiso. ¿La plantilla está con él?

-Yo siempre le apoyo. Hablo mucho con Adrián. Ahora ha tenido la mala suerte de que sale de la lesión y le entra una gastroenteritis. Le puede tocar a cualquiera, eso no depende de él. Esperemos que se recupere pronto y nos pueda ayudar lo máximo porque es un jugador importante.

-¿Lo del domingo ante el Huesca es una final o se le parece?

-Queda mucha Liga pero es un partido clave porque llega el líder. Creo que si conseguimos los tres puntos el equipo va a volver tener un golpe de moral y anímico que nos vendrá bien para la clasificación. Queda mucho, pero tenemos que demostrar que estamos entre los mejores y que somos capaces de ganarle al actual líder.

-El año pasado le marcó al Huesca. ¿Ha cambiado mucho ese equipo?

-Se parece mucho. Son muy rocosos, corren todos. No hay ninguno que sobresalga. Son once guerreros que pelean, luchan y muerden. Son muy intensos y cuesta hacerles gol, y encima este año tienen la fortuna de que los dos de arriba les están metiendo goles, por eso suman de tres en tres.

-Tres partidos sin ganar. ¿Hay preocupación?

-Yo no estoy preocupado porque este partido nos puede volver a poner segundos. Además, hay un Lugo-Osasuna en que uno de los dos no va a sumar los tres puntos. Todo el mundo sabe que la Segunda es muy larga, que va a haber rachas buenas y malas, y que el equipo más regular se va a mantener en lo alto, por eso no nos preocupa. Pero sí queremos sumar de tres en tres para estar lo más arriba posible porque los de atrás vienen apretando fuerte.

-Lleva 12 campañas en Segunda. ¿Ve en este Granada cosas de equipos que han subido en temporadas anteriores?

-Sí, pero sabemos que con el escudo no le ganamos a nadie. Estoy harto de decir que en Segunda no hay ningún Madrid ni ningún Barça. El Sevilla Atlético vino aquí sin haber ganado y nos venció siendo los líderes. Hay que correr y luchar, y si encima tienes un talento, unos pocos jugadores que los rivales no tienen, vas a ganar. Pero hay que pelear, luchar y no mirar la clasificación. Partido a partido y a finales de mayo ver dónde estamos y dar el empujón final. El Granada tiene plantilla suficiente como para ascender directo, pero sobre el papel. No vale de nada si hemos firmado a este o al otro si en el campo no rendimos.

-Tengo una impresión sobre usted. Esta temporada podría haber jugado en Primera, pero firmó por el Granada. Creo que quiere llegar a la máxima categoría pero, después de 12 temporadas, hacerlo con un ascenso.

-Sí. No voy a negar que he tenido ofertas de Primera, pero me gustó mucho el proyecto del Granada. Me llamó Manolo Salvador y me convenció mucho. Me da igual económicamente, aunque me daba más que un equipo de Primera. Le dije que yo no quería estar en un vestuario como el del año pasado. Yo quería estar a gusto, en un vestuario sano. Me dijo que no, que iba a cambiar todo. Me gustó la Ciudad Deportiva, que vine a verla y me pareció espectacular. También soy de Andalucía y me gustó la ciudad, la afición... Es que nunca he ascendido y quiero saber qué es eso, celebrarlo, y la alegría de conseguirlo. Si luego el club quiere contar conmigo en Primera, encantado, y si no, igualmente. Habré hecho mi trabajo y habremos conseguido llevar al Granada a Primera, y eso es un orgullo.

-Lo del ascenso, ¿les suena a presión?

-Presión es para el que no tiene dinero para darle de comer a su familia. La presión más bonita es la nuestra, es por celebrar algo, y no como la que ahora tiene el Córdoba.

-¿Cómo es trabajar en un club con capital chino? ¿Difiere mucho del Lugo?

-No se nota tanto. El presidente habla lo justo y necesario y no se mete en el tema del equipo como hay otros presidentes que todo el mundo conocemos. Es un presidente normal.