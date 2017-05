Un cisma y un nuevo invitado

Un nuevo nombre se une a la lista de candidatos a ocupar el banquillo del Granada CF la próxima temporada. Y es un viejo conocido: Juan Antonio Albacete Anquela. Así lo dio a conocer ayer la Cadena COPE de Huesca, donde ahora entrena el técnico linarense. Sin embargo, este es uno más de los nombres que han formado parte del casting de Manolo Salvador y Tony Adams, y una bala más en la recámara por si no salen las dos opciones que ahora maneja la dirección deportiva del club. Y es que ya prácticamente se da por hecho que el banquillo rojiblanco será para José Luis Oltra o para Fernando Hierro. Que no salga ninguno de ellos será un suceso inesperado.

Lo que ayer seguía trascendiendo desde el entorno del club es que existen esas dos vías, que además pueden crear un cisma de no concretarse. Oltra es el recomendado por Manolo Salvador, mientras que Hierro es la opción que agrada al presidente por su nombre. En medio está Tony Adams en una situación incómoda. El inglés parece apoyar la vía escogida por el director deportivo, aunque no termina de situarse para no llevar la contraria al presidente Jiang Lizhang, que habría recibido la recomendación del técnico de Vélez-Málaga por parte de David Belenguer, según publicó ayer Ideal. Una dicotomía que tendrán que arreglar de puertas adentro en el club, y que podría tener su solución gracias al calendario.

Porque lo que falla en toda esta historia son los tiempos. Si el club mantiene la fecha de final de mes para el anuncio del nuevo técnico, sin ninguna duda el elegido es José Luis Oltra. Es más, prácticamente en la entidad se cree que será la próxima semana cuando se haga oficial el anuncio. El técnico, con quien ayer se puso en contacto esta redacción, prefiere guardar silencio y no hacer ninguna declaración. Pero si se alarga más la proclamación del entrenador otras dos semanas, el runrún hará que la posibilidad de Hierro suba en las casas de apuestas.

Sin embargo, el gran problema para firmar al veleño está en que sigue en activo en competición con el Real Oviedo, con quien está luchando por colarse en la fase de ascenso a Primera División, de la que solo está a dos puntos. Si el club quiere ganar tiempo, firmar a Hierro no es la mejor alternativa. De ahí a que José Luis Oltra sea el gran favorito y que, además, trate de permanecer en un papel muy discreto en estas fechas.

Todo lo que no sea que Oltra o Hierro acaben en el banco rojiblanco supondrá un serio contratiempo en la confección de la plantilla, sobre todo si no se quieren cometer los errores de esta temporada. Aún así, el club maneja opciones por si fracasaran las alternativas principales. Descartado ya Luis García Plaza por sus pretensiones, al pelotón de terceras opciones, en las que está Bordalás y Sandoval, se unió ayer el nombre de Anquela, entrenador de la 2012-13 en el Granada y que también está en la agenda.