El clásico de la década

Vallecas es un campo de sensaciones encontradas para el Granada. De importantes triunfos recientes y de derrotas con sabor a gloria como la que sirvió para hollar la primera permanencia de esta nueva época entre la élite del fútbol patrio. También el Rayo aparece siempre como rival directo de los rojiblancos, ya sea para cotas altas o bajas. Fue enemigo para el ascenso directo en 2011 y acérrimo contrincante en salvaciones de infarto como la de 2012, ya citada, o la de 2016, la que dejó a los rojiblancos en Primera y que mandó a los de la franja a Segunda en aquella tarde mágica del 1-4 en el Sánchez-Pizjuán. Prácticamente un clásico de la última década es este Rayo-Granada que no baja su fulgor en esta categoría de plata. De nuevo, rivales por una misma causa, la del regreso a los veinte mejores del balompié nacional.

No es una final como bien se afanó en dejar claro José Luis Oltra en la previa, pero sí suena a golpe en la mesa en el caso de que alguno se lleve los tres puntos a su casillero. Sonará más fuerte si es el Granada el que asalta Vallecas, ya que ganar en ese campo en duelos directos está reservado a equipos de brega y miras altas. Los madrileños asomarán a su campo sabedores de que esta es la oportunidad de presentar su candidatura a los dos primeros puestos de la tabla, y cuentan con el colchón de saber que en su estadio nadie sale con una sonrisa en la boca desde hace casi tres meses. Una racha positiva que romper para el Granada como ya hizo con el Huesca la semana pasada.

También los rojiblancos apuntan al partido con la intención de mandar un aviso a navegantes. Le avala su reciente trayectoria como huésped, donde acumula tres salidas sin perder (victoria en Soria y empates en Pamplona y León). Oltra no se fía del Rayo y de las trabas que le ponga a su equipo esta tarde en las dimensiones reducidas del campo madrileño, pero cuenta prácticamente con su equipo de gala, que no es solo uno, si no que puede ser más de uno debido a que tiene mucho donde elegir. Ni siquiera las bajas forzadas de Chico Flores y Alberto Martín, ambos por lesión, ayudan en exceso al valenciano a confeccionar su once titular.

En el centro de la defensa, el recambio de Chico será Germán Sánchez salvo gran sorpresa. El isleño volverá a la titularidad tras más de dos meses desde su lesión en Zaragoza, y ya contra el Huesca fue el recambio del gaditano cuando este le solicitó el cambio al entrenador. Con el resto de la zaga sin variaciones (Víctor y Álex en los flancos), Saunier tendrá que acoplarse a su nueva pareja, ya que ha jugado con todos los centrales posibles (Menosse, Charlie Dean y Chico).

El quid de la cuestión está en la medular. Oltra quería darle continuidad a Alberto Martín pero el extremeño finalmente no se ha recuperado de la lesión que le ha tenido sin entrenar toda la semana, así que el técnico tendrá que renunciar a sus planes para este partido. Pero claro, Alberto era el recambio de Raúl Baena, y tanto el malagueño como Ángel Montoro, el doble pivote de la remontada de octubre, ya está a total disposición del técnico. Una faena eso de poner a los dos teóricos titulares... Pero es que en las dos últimas jornadas se ha reivindicado Kunde como mediocampista de criterio pero también de brega, por lo que teniendo en cuenta lo poco que a Oltra les gusta tocar lo que funciona, y con las características del campo de Vallecas, seguramente el camerunés siga siendo de la partida. Arriba, con Pedro y Machís inamovibles, la duda es si el técnico recuperará a Sergio Peña para el enganche y si en algún momento meterá a Adrián Ramos, que al fin vuelve a una convocatoria tras casi dos meses. Una lista de la que se caerán dos nombres, seguramente Aarón Escandell, tercer portero, y Antonio Puertas.

El Rayo Vallecano maneja algunas bajas más que el Granada, aunque podrán conformar un once de garantías. Míchel tiene a dos sancionados de relumbrón para su equipo como Baiano y Comesaña. El lateral lo cubrirá Galán y el enganche podría ser Chori Domínguez o Raúl de Tomas, que acaba de salir de una lesión. Con Trejo como referencia, el técnico ha dejado fuera del partido al rumano Rat, al senegalés Ba, al ex rojiblanco Lass y al veterano Trashorras. Pero no se fíen de estos dos nombres que se ahorra el técnico, porque este Rayo es un bloque al que siempre es difícil hincarle el diente.