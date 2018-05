"Es clave la que saca Alberto con los pies"

El entrenador del Granada CF, Miguel Ángel Portugal, destacó en su primera rueda de prensa tras partido como preparador rojiblanco que "la primera parte fue equilibrada" pero que "a raíz del segundo gol el Rayo ha tenido más el control del juego y del partido". "Es clave la acción que saca Alberto con los pies porque estábamos reajustando el juego y llegábamos bien, y porque al minuto siguiente ha llegado el 0-2", explicó.

"Me ha tocado bailar con la más fea", dijo Portugal para referirse al potencial del líder de la categoría. "Había que jugar el partido, estaba convencido de que podíamos ganar con el potencial que tenemos, nos han hecho daño por donde sabíamos que nos podían hacer. Ellos han tenido la eficacia de hacer los goles y nosotros en las opciones que hemos tenido no los hemos hecho", añadió.

"Fue muy igualado hasta los goles. El 0-1 nos dio confianza y el 0-2 seguridad"MíchelEntrenador del Rayo

Portugal destacó que "la entrega de los jugadores ha sido importante, se han entregado a tope" pero resumió que fue "la confrontación entre un equipo con confianza, que hace gol, y nosotros que no lo encontramos".

Sobre el cambio de Kunde, que fue realizado justo antes de los dos goles rayistas, el preparador dijo que "desde fuera lo que vi es que estaba un poquito cansado, quizás me he confundido. Quería meter a Espinosa porque tiene fútbol, a veces las cosas salen y otras no. Luego Espinosa en el centro lo ha hecho bien".

Portugal comentó sobre la situación en la tabla del Granada que estar a cinco puntos de las eliminatorias de ascenso "pesa mucho más que antes del partido porque queda menos en juego" pero que "hasta el final vamos a luchar y no vamos a bajar la cabeza".

Sobre aspectos positivos, dijo que le gustó el público porque "ha estado de diez apoyando hasta el final" y que en el equipo también vio "cosas buenas que hemos intentado hacer". "Vamos a seguir luchando hasta el final. Ahora ganar a Almería porque tenemos capacidad para ganar en cualquier campo", agregó.