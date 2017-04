El clavo se llama Ramos

El eterno derbi entre Granada y Málaga ha estado marcado en los últimos años, y casi casi que en toda la historia, porque ninguno se hacía daño en campo oponente. Los rojiblancos ganaban en Los Cármenes y los blanquiazules, en La Rosaleda. Y si una temporada se empataba en la primera vuelta, en la segunda el resultado era el mismo. Ha sido así en los últimos años hasta cuando los malacitanos jugaban en Champions. Hasta a ese equipo de Isco y Van Nistelrooy conseguía vencerle el conjunto granadino. Haciendo caso a la trayectoria, como en Martiricos hubo empate, esta noche también toca lo mismo. Y claro, para un año en el que al Granada le hacen falta de verdad los tres puntos, qué bueno hubiera sido un resultado en la ribera del Guadalmedina que hiciera posible la cábala para esta noche. Tres puntos que vendrían como tres soles a un Granada que ha perdido mucho el tiempo, pero que podría acabar esta jornada semanal a cinco puntos reales de la salvación.

Claro, que en el Granada nadie piensa a estas horas que el equipo consiga la permanencia. Tanto es así que ya está hasta firmado el director deportivo, de carácter y rasgos propios para la Segunda División. Es raro anunciar algo de tal calado en un día de partido, pero así está el club, pensando en construir algo que cuanto menos se parezca a lo visto este año, mejor será. Si a esto se une la malísima racha del equipo, el juego horrible, y la apatía de los futbolistas, el Derbi de Andalucía será el más descafeinado casi de toda la historia. Incluso aquellos que se jugaron en Segunda B, cuando la mayoría confundía al Málaga CF con el extinto CD Málaga. Ahora todos, por juventud, le nombran bajo las primeras siglas, y no las segundas. Y será difícil encontrar a quien aún le llame Malacitano.

Salvo por las bajas de Andreas y Saunier, es la mejor lista que ha conformado Adams

Sin embargo, este partido no se le ha dado del todo mal a los granadinos, y si hoy se equivocan y consiguen la victoria, alcanzar al Sporting en la tabla quién sabe si podría activar algún resorte escondido muy profundamente en el equipo y hacerle reaccionar. Si en Gijón aún piensan en salvarse, ¿por qué no el Granada si esta jornada logra igualarse y recortarle al Leganés? ¿Y si algunos se ponen nerviosos?

Está claro que visto el nivel, sobre todo desde la llegada de Tony Adams, es imposible creer o confiar en una plantilla que, salvo excepciones, ha manchado en repetidas pero diferentes formas la camiseta rojiblanca. Sin embargo, hoy también es una noche para agarrarse a un clavo ardiendo. Básicamente porque el entrenador inglés recupera, de una tacada, a tres jugadores fundamentales y que han estado presentes en aquella racha de tres triunfos seguidos en casa que hicieron soñar con una reacción que se truncó en Leganés.

El hombre es Adrián Ramos. El colombiano, después de un mes y medio lesionado, vuelve a una convocatoria. Y con él, las mejores ideas ofensivas que ha tenido el Granada durante toda la temporada. Habrá que comprobar cómo está físicamente, puesto que la decisión de convocarle fue tomada tras el entrenamiento de ayer, el primero verdaderamente completo que ha realizado Ramos en semanas. El santanderino es la última baza para continuar con vida de este equipo. Pero no la única. La defensa recobrará algo de equilibrio con la reincorporación de Foulquier, que borrará la imagen de ver a Rúben Vezo como improvisado lateral derecho. Adams podrá formar una zaga más compensada, con el francés en su costado y retrasando a Héctor al lado contrario. Está por definir el centro de la defensa, la casa de los horrores del equipo, que encima no podrá contar con su mejor valedor, Saunier, desgarrado para lo que queda de temporada. El abanico es amplio. Si opta por la experiencia, seguramente opte por la pareja Rúben Vezo-Ingason, que vuelve tras sanción. La condición de contratado del islandés le da papeletas para jugar, pero claro, el recuerdo de los dos goles de Zaza sigue. Adams podría formar también con Hongla, quien desea quedarse, lo que le daría bola.

Wakaso es el tercero en discordia. El ghanés volverá al doble pivote junto a Krhin, lo que hará perder su puesto a Uche Agbo tras la exhibición de desidia del Pizjuán. Falta por saber cómo cubrirá Adams la baja de Andreas Pereira, aunque con las opciones que tiene en la plantilla, y tras dejar fuera a Boga, casi se dibuja sola la alineación arriba: Carcela por dentro, con Isaac Cuenca y el joven Aly Mallé a los costados, y en punta Adrián Ramos.

En el Málaga se ven con la opción idónea de certificar la salvación matemática, aunque llegan tranquilos tras vencer cómodamente al Valencia. Tanto es así que Míchel ya habla en clave de próxima temporada. Sin embargo, esta noche se reservará pocas cosas. Sólo las lesiones en defensa condicionan su once ideal. El dilema está en el lado derecho de la defensa, donde las bajas de Miguel Torres y Rosales le han obligado a citar al canterano Luis Muñoz, que ya jugó ante el Madrid y el Barça. De esta forma, el malagueño jugaría de central y Luis Hernández estaría por la derecha. El resto de novedades en el once estarían provocadas por las anunciados cambios del entrenador. Por eso el ex rojiblanco Juan Carlos (ahora Juankar por motivos que vaya usted a saber) sustituiría a Ricca en el lateral zurdo, con Jony por delante. El resto de atacantes dan pánico ante la zaga granadina: Keko Gontán, Pablo Fornals y Sandro.

Será el partido de la última esperanza rojiblanca para meterle el miedo a alguien, de encontrar en el Málaga al buen vecino con el que soñar con una celebración casi imposible. Eso, o que el eterno rival lo deje todo listo para tomar el 'descensor' en Donosti.