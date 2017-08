A la cola de los 'gallitos'

El Granada CF es uno de los cuadros de Segunda División llamados a estar arriba en la tabla y a pelear por el ascenso a la élite. La propia entidad no se esconde a la hora de afirmarlo. Para lograrlo necesita la unión de múltiples factores: buenos futbolistas al servicio de la causa, que estos no se demoren en formar un equipo, una campaña tranquila dentro de los vaivenes propios del fútbol, algo de fortuna y, fundamentalmente, el apoyo de su hinchada. Es en este último punto en el que los rojiblancos salen mal parados en la actualidad, en comparación con otros conjuntos con similares objetivos. De hecho, la masa social granadinista -entendida como el número de abonados- supera únicamente a la de cuatro equipos que pueden encuadrarse dentro de ese corral de 'gallitos'. Y con matices.

Los de franjas horizontales han tramitado en lo que va de verano algo más de 9.000 abonos. Cifra que les coloca por encima de la UD Almería (cerca de 8.000), del Rayo Vallecano (más de 6.000), del Tenerife (unos 2.500) y del Real Oviedo (también con más de 6.000). Todo, de acuerdo con los números hechos públicos por los propios clubes. Los granadinos tienen por debajo a un póquer de escuadras mas, seguramente, al final del estío sean menos. En el caso de los del Tartiere los guarismos son engañosos. Cuentan con menos de 7.000 socios; logrados, no obstante, en un período de sólo seis días -su campaña se inició el pasado 25 de julio-. Es decir, que el ritmo de los asturianos es de unos 1.000 abonados por día.

El Real Oviedo acumula unas 6.000 altas, pero sólo 6 días después de iniciar su campañaEl Real Sporting ha cerrado su período de renovaciones con 21.274 socios

Lejos del Granada CF quedan entidades como el Cádiz CF, que aglutina casi 16.000 adeptos a su causa, el Real Zaragoza, que supera dicha cifra, o Atlético Osasuna, que cuenta con 13.333 aficionados 'fijos' antes de comenzar el período de nuevos carnés. Por encima de todos se encuentra el Real Sporting. Los gijoneses poseen unos 21.000 abonados, y a falta de 'los nuevos'. Son, de hecho, los que más de toda la categoría. Con los datos en la mano, el Granada CF no destaca. Más sangrante es la comparación con otro club histórico del balompié nacional como el Castellón, que ronda los 9.000 hinchas con derecho a acceder a todos sus encuentros en los que actúe como local en Tercera.

Donde sí pueden codearse sin complejos los de franjas horizontales es en ingresos previstos para el próximo curso. Son, junto a Sporting y Osasuna, los que más dinero podrán introducir en su caja entre publicidad, derechos televisivos, taquillas o venta de futbolistas, según una información de La Nueva España. El diario astur cifra en unos 30 millones de euros esa cantidad, por los 35 de sportinguistas y osasunistas.

Que la cifra de socios rojiblancos sea baja en similitud a sus 'iguales', además, no puede explicarse por el precio de los abonos. La media de lo que cuesta abonarse a la entidad filipina para una persona adulta que no lo fuese el año pasado y que no pueda gozar de ninguna bonificación -ni por desempleo, edad, gradas de animación u otra cuestión- es de 282'5 euros. Superior a la que tiene un aficionado de la UD Almería (225), del Cádiz CF (240), del Córdoba CF (185) o del Tenerife (220). Conjuntos, empero, que no destacan -salvo los amarillos- por número de fieles. Y es que abonarse esta temporada al Sporting cuesta, de media, 332'5 euros; al Real Zaragoza, 425'5; o a Osasuna, 445. Sin tener en cuenta, en ningún caso, los abonos VIP en las entidades que los ofertan.

El Granada CF tiene hasta el 8 de septiembre, fecha estipulada por el club, para tratar de colmar su grada de abonados y no quedarse a la cola de los que pelearán, a priori, por su misma misión. Aún hay tiempo para una reacción de la hinchada, aunque esa respuesta puede depender bastante de la forma en que los granadinistas inicien la competición liguera en menos de 20 días.