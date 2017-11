Sin confianzas y sin Machís

El Granada CF se estrena esta temporada en casa en horario matinal, desde las doce del mediodía, en el encuentro en el que le tocará defender por primera vez su liderato, privilegiada posición alcanzado el pasado fin de semana tras empatar en el feudo del Osasuna, donde alcanzó su punto número 19 de los 24 últimos que ha disputado.

Precisamente el cuadro navarro logró la victoria el viernes, en el choque que abrió la presente jornada, por 0-1 en el campo del Córdoba, lo que provoca que los nazaríes están obligados a vencer hoy para mantenerse al frente de la clasificación.

El choque no es, a priori, de los más complicados para la formación que dirige José Luis Oltra, ya que el equipo que visita el Nuevo Los Cármenes es un Sevilla Atlético que cierra la clasificación de Segunda desde las primeras jornadas. El filial hispalense no conoce aún la victoria en esta Liga, pese a que en las últimas jornadas ha mejorado su rendimiento y sólo ha perdido uno de los cinco compromisos más recientes. En los restantes empató. De hecho, han finalizado en tablas siete de los trece choques que ya ha disputado.

Esto no impide que el Granada afronte el encuentro como claro favorito. La igualdad y lo imprevisible de la categoría no quita que sería una sorpresa mayúscula que los tres puntos no se quedaran hoy en casa. Los rojiblancos han ganado los cuatro últimos partidos que han jugado en casa y muestran una gran fortaleza, especialmente en defensa, mientras que el Sevilla Atlético es el equipo menos goleador de Segunda y el tercero que más tantos recibe.

Ambos equipos llegan al encuentro con numerosas e importantes bajas, muchas de ellas motivadas por los compromisos internacionales de estos días. La más sonada es la de Machís, ya que el extremo es el jugador del Granada más en forma y el que se ha mostrado más desequilibrante el ataque en los choques más recientes.

Oltra maneja tres alternativas para reemplazar al venezolano: Antonio Puertas, Pierre Kunde y Rey Manaj. La primera es la más natural, ya que será jugador por jugador, aunque igual Pedro tendría que escorarse a la izquierda y Puertas entraría por la derecha; la de Kunde obligaría a Espinosa a volcarse a una banda para que el camerunés ocupase la media punta; mientras que la apuesta por Manaj conllevaría un cambio de sistema, renunciar al enganche para salir de inicio con dos puntas. El resto del equipo será el mismo de las últimas jornadas.

Además de Machís, Oltra tampoco puede contar con Sergio Peña, que se está jugando con Perú su presencia en el próximo Mundial, ni los lesionados Raúl Baena y Adrián Ramos. El colombiano quedó descartado ayer al no haber podido completar el entrenamiento por una sobrecarga en el tensor de la fascia lata de la pierna derecha que arrastra desde el jueves.

Tras la sesión a puerta cerrada, el técnico ofreció una lista de 18 convocados en la que aparecen como novedades Menosse, que reemplaza respecto a la anterior a Germán, Licá e Iriondo. Este último aún no ha debutado en Liga pero sí fue citado ya ante el Barcelona B. El citado Germán, Charlie Dean y Hongla fueron los jugadores descartados por decisión técnica.

El Sevilla Atlético llega sin el delantero sub-21 Marc Gual, sin el meta camerunés Fabrice Ondoa y sin dos de los centrocampistas con los que venía contando Tevenet, el georgiano Giorgi Aburjania y el francés Hilal Boutobba. Todos están con sus selecciones. Además, el delantero Carlos Fernández y el mediapunta Pepe Mena son bajas por lesión, lo que obligará Tevenet a jugar sin una referencia fija en ataque. La ausencia más sensible será la del defensor Álex Muñoz, el central más fiable del plantel, que está sancionado debido a su expulsión de la pasada semana.