"Somos conscientes de lo que podemos lograr"

"Claro que hay que creer". Así de contundente se expresó ayer Matthieu Saunier a través de la web del Granada un día después del triunfo logrado ante la UD Las Palmas, un resultado al que en el seno de la plantilla rojiblanca quieren darle continuidad para intentar el asalto a los puestos de permanencia. "Todos somos conscientes de lo que podemos conseguir", dijo el futbolista, quien emitió la fórmula a seguir: "Hay que seguir trabajando y continuar ganando para poder mantenernos en Primera".

Para Saunier el trabajo colectivo fue una de las claves para derrotar al equipo de Quique Setién, por lo que, según sus palabras, todo pasa por que "todo el mundo trabaje para los demás porque sólo así lo vamos a conseguir, siendo un equipo y esforzándonos todos juntos".

Conforme a su mensaje de que lo que importa es el grupo, Saunier quiso dejar de lado su actuación individual en el encuentro del pasado lunes. "No sé si ha sido mi mejor partido o no. Yo estoy contento sobre todo por la actuación del equipo", resaltó el central, para quien también fue un hecho destacable que el Granada no encajó ningún gol ante el Las Palmas, hecho que calificó de "muy positivo".

Por último, Saunier también tuvo palabras para los aficionados: "Estamos contentos cuando nos apoyan y no tenemos nada que reprocharles, sólo agradecerles como nos empujan", manifestó el defensa rojiblanco, que recalcó que "son el jugador número doce".