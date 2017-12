"Tuvimos criterio y llegada"

El entrenador del Granada, José Luis Oltra, dijo en la sala de prensa que no debieron "llegar al descuento con la posibilidad del empate" visitante porque hicieron "muchas cosas bien" en un "partido completo" en el que tuvieron "opción de hacer el tercer gol".

El técnico no tiene quejas del 2-1 recibido por el gran lanzamiento del jugador almeriense, aunque cree que "no hubo falta", mientras que sobre la acción del empate reconoció que no defendieron "del todo bien". Y quiso destacar ante todo que el Granada tuvo "capacidad de reacción, casta y 'bemoles' para ir a buscar el 3-2 y marcarlo".

"Son tres puntos y una victoria importantísima. Hicimos más cosas bien que mal, hicimos más merecimientos que el rival, fue un triunfo justo y hubiera sido injusto no ganar", sentenció.

"Jugamos con tres medio centros que son media puntas. No ha habido ocasiones del Almería en juego, hemos tenido fútbol, llegada y ocasiones. Estamos en una línea de competir bastante buena, con cosas por mejorar, pero hay más cosas positivas que negativas. El mejor partido no ha sido pero hemos tenido criterio y llegada", explicó Oltra, quien insistió en que fue "un partido completo que se ensucia por los dos goles recibidos".

A título personal, comentó que Adrián Ramos estuvo "fenomenal" el tiempo que jugó, mientras que de Kunde apuntó que su trabajo fue "inmenso, hizo un esfuerzo grandísimo y tuvo muy maniatado a Pozo".

El preparador reconoció que sustituyó a Machís, que ya en el banquillo vio una amarilla que le impedirá jugar en Reus, porque le pidió el cambio, mientras que el relevo de Sergio Peña fue porque creía que el equipo "necesitaba una referencia ofensiva sin perder la opción de llegar desde segunda linea".