A por la cuarta en Tarragona

Vive el Granada los momentos más felices de su existencia reciente. Tres victorias seguidas y del amago de crisis que surgió tras la derrota en Valladolid se ha pasado a un estado de preeuforia al ver al conjunto rojiblanco en puestos de promoción de ascenso. Un paso más en la escalada del Granada hacia la zona noble de la tabla y una vuelta de tuerca más para que prensa y afición sepan que en Segunda, el estado de ánimo cambia a cada jornada.

En este contexto llega una semana atípica, con partido miércoles y domingo como los equipos de Champions, lo cual puede suponer el asalto definitivo a los puestos de ascenso o un alto en el camino a la progresión, ya que las rotaciones serán casi obligatorias en el equipo de Oltra. Eso puede marcar los dos próximos encuentros. El de hoy en Tarragona asoma apetecible pero peligroso. La situación clasificatoria del Nàstic invita a pensar que, a poco que el equipo mantenga la seriedad de esta racha de triunfos, el Nou Estadi es una plaza para sumar como lo fue en la última estancia en Segunda del Granada. Los catalanes son penúltimos con cinco puntos y un partido menos, y encima tienen algunas bajas importantes como la del japonés Suzuki por sanción, y las de Djetei y Dongou por sanción. Los rojiblancos son los favoritos.

Sin embargo, el Granada tiene que demostrar esa superioridad teórica sobre el campo, y no salir sin recompensa ante un oponente con dificultades para construir juego y marcar goles, ya que el Nàstic es el tercer peor anotador del campeonato. La duda reside en a cuántos jugadores rotará el entrenador, si prefiere no dar un paso atrás e ir con todas las armas disponibles a por el triunfo o reservar pensando en que el próximo rival en Los Cármenes será el Oviedo el próximo domingo.

Parece que el valenciano no tiene muchas ganas de alterar el once base más allá de los obligados cambios, tanto por selecciones, como por lesiones, como por sanciones. De entrada, con respecto al partido ante el Lugo habrá una variante obligada por la expulsión de Pedro Sánchez, lo que supone no solo un contratiempo para formar el equipo inicial, si no que Oltra pierde a su máximo goleador y al hombre clave en las acciones a balón parado y de estrategia. Todo apunta a que será un extremo con tendencia a irse hacia el medio como Antonio Puertas el que ocupe su lugar, aunque Licá sería el segundo en discordia en la dupla de alternativas. El luso parece más del corte de Pedro, aunque al entrenador rojiblanco parece inspirarle más confianza la labor del almeriense.

El otro dilema surge en el enganche. Sin Peña en Perú, y ya confirmado como lesionado para las próximas tres semanas como máximo, el entrenador se debate entre confiar de nuevo en Espinosa o en Kunde. Los dos lo hicieron bien ante el Lugo y marcaron los dos goles del equipo, pero tampoco brillaron en exceso. Quizás el carácter de revulsivo del camerunés juegue a favor de Espinosa para repetir de salida, y reservar a Kunde para la segunda parte en caso de desfallecimiento del toledano.

La última duda está en el centro de la defensa. Saunier acabó con molestias tras el choque del domingo y, como es habitual en el galo, no suele entrenar desde el principio de la semana debido a su físico debilitado. Que el de Hyères juegue podría significar que el cuerpo técnico le fuerza, por lo que en la convocatoria aparece por primera vez Chico Flores. Con el gaditano debutando en una citación, no es descartable que Oltra haga descansar al francés para que llegue al duelo ante el Oviedo, y probar la dupla Menosse-Flores ante un rival, en teoría, asequible como el Nàstic.

Con el resto del equipo sin variaciones, alcanzar la cuarta victoria del tirón en el Granada prácticamente se ve como una obligación, sobre todo porque la visita del Oviedo de Anquela se presenta peligrosa. Si el equipo suma los próximos seis puntos se puede declarar el estado de felicidad. Contenida, a poder ser.