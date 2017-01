No es cuestión de sistemas

Puede que Lucas Alcaraz cambie de sistema y al equipo le vayan mejor las cosas, eligiendo otros jugadores también es posible que varíe la racha de resultados; mas no da la sensación de que lo que le ocurre al equipo tenga que ver con la táctica o con la elección de efectivos. Se puede discutir sobre si es adecuado continuar con el 1-4-1-4-1, sobre los motivos de mantener a Tabanou en la titularidad o acerca de los motivos de tener en el banquillo a Gastón Silva y jugando a Lombán y al recién llegado a Ingason. Pero cuando uno ve los noventa minutos firmados por el Granada contra el Espanyol todos estos posibles debates quedan en anécdota porque la sensación es que puede estar en el banquillo el mejor entrenador del mundo y en el campo Messi y Cristiano juntos, que actuando así, jugando así y comportándose así, es imposible que Granada gane partidos. Y ya de seguir en Primera ni hablamos.

novedades

Sorprendió el técnico manteniendo a Tabanou como lateral zurdo, aunque tras su pésima primera parte lo dejó en el vestuario en el descanso, y dando directamente la titularidad tanto a Ingason como a Aly Mallé, que fue con diferencia el mejor del equipo, el más peligroso y el más vertical. La otra gran novedad fue la presencia en el once de Krhin, lo que supuso una importante variación en la medular, ya que el esloveno se colocó como pivote defensivo y Sergi Samper adelantó su posición habitual para colocarse como medio avanzado junto a Andreas Pereira.

Krhin-sergi samper

Este movimiento fue negativo para el Granada, ya que Samper, que había sido de los mejores del equipo en los últimos encuentros, no se encontró cómodo en su nueva posición, mientras que Krhin no estuvo al nivel deseado y ni dio la talla en las tareas defensivas, llegando casi siempre tarde a las ayudas, como se pudo comprobar en los goles, ni en las ofensivas, donde no apareció. Esta desconexión de la medular fue más palpable en los primeros minutos, en los que el cuadro nazarí salió absolutamente perdido al campo y permitió al Espanyol arrollarlo y, con muy poco y con ayuda de Tabanou, ponerse por delante en el marcador.

cambios

Fue tan pésima la primera mitad que Alcaraz movió el banco en el descanso con dos sustituciones, aunque ni Ezequiel Ponce ni Gabriel Silva, que apenas progresó por su banda en el segundo tiempo, aportaron. En principio no modificó su dibujo, aunque unos minutos después de que el Espanyol marcara el 3-1 sí que colocó al equipo, como ha venido haciendo en los encuentros anteriores, en el habitual 1-4-4-2 con el que ya terminó el choque. Krhin y Sergi Samper se colocaron como doble pivote, Andreas Pereira como extremo zurdo y Ponce, que cuando entró jugó en banda, pasó a ser segundo punta junto a Kravets. El último cuarto de hora el que formó con Samper, que creció en el partido conforme retrasó su posición, fue Pereira, después de que se colocara en banda Alberto Bueno tras reemplazar a un Krhin ya cansado tras jugar después de mucha inactividad.