"La culpa no es del chino, es de los catalanes"

El anterior presidente del Granada CF, Quique Pina, ahora directivo del Cádiz y añorado por buena parte de la afición, habló en la madrugada de ayer en el programa El Transistor, de Onda Cero Radio, en el que 'repartió' contra los actuales gestores del club rojiblanco.

"Más que al inversor chino, tal y como he vivido la venta desde dentro, yo le echaría más las culpas a las personas que dirigen al Granada que no son chinos, que son catalanes", soltó el murciano como primera perla.

También defendió su gestión y legado: "Llegamos en Segunda B con doce millones de euros de deuda, subimos a Segunda el primer año, a Primera el siguiente año y logramos que la permanencia se consiguiera cinco años seguidos". "Cuando ellos entraron, vendieron que el proyecto iba a ser todo lo contrario a lo que había sido. En principio me hacía ilusión", admitió Pina, que piensa que los nuevos gestores tenían "obsesión por destruir lo pasado", algo que, según él, se demuestra "en los grandes jugadores que teníamos que han sido cedidos, incluso a equipos que se enfrentan al Granada". "Me da rabia porque es una ciudad y una afición impresionante que no se merece esto", remató. "Había un bloque de jugadores españoles que se había identificado con la ciudad y con el equipo", y lamenta que ahora que "hace falta mucha unión" y "fortaleza mental", haya una plantilla con "muchos cedidos" que, "en los momentos en los que hay que ser fuerte no apuestas igual por tu equipo".

Pina admitió que "no podría arreglar" la situación del equipo, que "está difícil", y por "cómo se han hecho las cosas, soy negativo". "Es más fácil que suba el Cádiz a que no baje el Granada", concluyó.