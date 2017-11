Un currante excelso

Su nombre es Jair Amador Silos, de Villanueva de la Serena (Badajoz) aunque nacido en São Jorge de Arroios, Portugal. Fue el central que ayer tuvo que estar pendiente de Joselu Moreno, el Pichichi rojiblanco con el que a buen seguro haya soñado esta pasada noche. La razón no es otra que el duelo que mantuvo con el ariete onubense, que apareció por todos lados para desesperación del defensor con ascendencia caboverdiana.

Aunque todos estaban pendientes de la dupla oscense formada por el 'Cucho' Hernández y Melero, fue el ex del Lugo el que marcó las diferencias. Sobre todo por su enorme trabajo y el espectacular esfuerzo físico que realiza cada vez que su equipo ataca...y cuando no lo hace, pues es el primero en defender y presionar. Y es que a diferencia del delantero colombiano, que actuó partiendo de banda izquierda, una cosa hay innegociable para Joselu, y es el trabajo. Cosa que no puede decir el '9' del Huesca que vio como Víctor Díaz, el que en teoría debía estar pendiente de él, se aprovechó del no retorno del jugador cedido por el Watford para convertir la banda derecha en una auténtica autopista.

El delantero onubense abre el marcador y ya es uno de los favoritos de Los Cármenes

Mucho era el temor que había en la grada cuando el jovencísimo delantero cafetero cogía el balón pero lejos del área, pierde mucho. Todo lo contrario que Joselu, que en el área se mueve a las mil maravillas como demostró en el tanto que abrió el marcador tras aprovechar una asistencia de Javi Espinosa previamente habilitado por Pierre Kunde.

La primera que tuvo la enchufó pero, aunque tan sólo tuvo otra ocasión más tras ganarle la partida a Jair en un balón en largo que envió por encima del larguero, es uno de los jugadores favoritos de la afición por su compromiso y despliegue. Un aspecto que Los Cármenes siempre ha valorado muy positivamente y que con este futbolista no podía ser menos.

La lesión de Cucho, que se la hizo solo al saltar tras un mal apoyo, le condicionó de tal manera que tuvo que ser cambiado antes del descanso, aunque el duelo entre killers ya lo había ganado el rojiblanco sobre todo por ganas y tesón. Pero aún tenía otro. El que mantuvo con Jair, que físicamente es mucho más alto pero que anoche soñó con un jugador de apenas 1,70 metros que demuestra jornada tras jornada que a ganas no le gana nadie. Un currante excelso.