"Hay que dar un plus"

Si la veteranía es un grado, Javi Varas tiene todos los galones. El guardameta rojiblanco no lo elude y ayer compareció ante los medios de comunicación para dar su opinión sobre la situación que atraviesa el Granada, que no termina de despegar debido a los malos resultados que ha cosechado en sus salidas. "Desde mi experiencia intento aportar tranquilidad y transmitir la idea de que fuera hagamos el mismo juego que hacemos en casa", manifestó el jugador.

Tampoco se escondió Javi Varas para hacer autocrítica y transmitir que la autoexigencia de la plantilla: "Todos tenemos que dar un plus, a nivel individual, yo el primero, y a nivel colectivo. Todos tenemos que subir el nivel porque no podemos dar esta imagen tan distinta en casa y fuera". Según el cancerbero, "a veces estamos cerca de lograr algo positivo, pero en algunas ocasiones nos dan el primer golpe es verdad que se nos pone el partido muy cuesta arriba". Y añade de forma contundente que "es evidente que para estar en los puestos altos hay que puntuar fuera de casa".

Javi Varas niega que los malos resultados del Granada como visitante "sea una cuestión de sistemas ni algo psicológico" porque, a su juicio, " el equipo en casa está rindiendo". No obstante, señaló que puede ser "una cuestión de saber competir porque en cuanto a calidad no hay ninguna duda sobre la calidad que tiene el grupo y la calidad individual que hay". El guardameta no se escondió al subrayar que "hay equipos que no tienen esta calidad pero que compiten mejor en esos partidos que se cierran y que a nosotros nos cuesta tanto". Y puso sobre la palestra lo que es una realidad evidente: "Aunque los equipos en sus campos proponen un poco más, es cierto que el resto de rivales están cosechado buenos resultados fuera y nosotros tenemos que competir fuera de casa".

Sobre el último traspié sufrido por el Granada en su última salida, el pasado sábado ante el Barcelona B en el Miniestadi (3-0), Varas que la plantilla intenta pasar página y centrarse en el importante compromiso ante el Tenerife. "Ya se ha olvidado un poco. El lunes tuvimos tiempo de analizarlo todo y de limpiar la mente. No hay más tiempo porque el sábado hay otro partido y hay que trabajar con normalidad". El sevillano recalcó que "tenemos un partido importante el y hay que ganar porque hay enfrentamientos directos, así que de ganar nosotros nos volveríamos a meter en la pelea".

Varas quiere rezumar pensamientos positivos de cara al choque ante los insulares, pues hizo hincapié en que ahora no piensa en otra cosa que en sacar el partido adelante: "No pasa por mi cabeza no ganar, ni por la de ninguno de mis compañeros, ni por la de nadie que esté a nuestro lado". Al respecto añadió que "no hay negatividad en nosotros y nuestro pensamiento pasa por ganar, por intentar sumar los tres puntos en casa y mantenernos en el grupo de cabeza".

Una vez reconocidos los problemas que tiene el Granada fuera de Los Cármenes, en el otro lado de la balanza están los buenos resultados que lleva el equipo como local. "El equipo en casa está funcionando, sea por hache o por be, así que ante el Tenerife tenemos que confiar en nuestras posibilidades y hacer lo que hemos hecho hasta ahora porque es verdad que en Los Cármenes nos está yendo bien", señalo el cancerbero, que además señaló su convencimiento de que no será un partido fácil porque siempre espera "la mejor versión del rival", por lo que "hay que tenerle el máximo respeto". En este sentido añadió que "hemos de tener humildad cada partido, cada jornada, porque esta categoría es así, hay que partir del trabajo y de la confianza para dar cada uno más de sí, así que, insisto, hay que aprovechar la oportunidad el sábado en casa, ante nuestra gente".

En el plano personal, Javi Varas también hizo autocrítica. "Cada vez que recibo un gol es frustrante", y se refirió a los tantos que está encajando el Granada últimamente: "Hay que analizarlo, porque el equipo no puede encajar tantos goles. Yo tengo mi cuota de responsabilidad, como la tiene todo el equipo". Al respecto reconoció que "yo me analizo constantemente y me imagino que cada compañero hará también autocrítica y sabrá lo que tiene que mejorar". Y como no podía ser de otra manera, dejó claro que tiene el propósito personal de "mejorar esos números para encontrar ese punto de inflexión".

Sobre los refuerzos que hoy podrían llegar al Granada, Javi Varas señalo que hacer declaraciones sobre este tema supone "hablar de un compañero que no lo está haciendo bien o que tenemos que mejorar". Así, dijo que "esto es cuestión del club, del cuerpo técnico, que es el que tiene que decidir". No obstante, el cancerbero puso la mano en el fuego por el equipo: "Estoy encantado con la plantilla que tenemos, con los compañeros que tengo". El rojiblanco calificó de "sano" el grupo que conforma el conjunto granadinista y aseguró que "tiene muy buen nivel". Y no se quedó ahí, pues aseguró que "para mí es la mejor plantilla de la categoría porque los veo entrenar día a día, veo cómo trabajan y me aportan confianza". No obstante, reiteró que en el tema de los posible fichajes "son decisiones en las que no debo entrar ni opinar".

Por último, el veterano guardameta quiso mandar un mensaje a los seguidores: "Entiendo a la gente, entiendo que esté cansada del mensaje de queda mucha liga, aunque es una realidad. Pero en las situaciones difíciles se consiguen los objetivos, cuando de verdad todos a una podemos sumar, nosotros los primeros".