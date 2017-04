Con los deberes hechos

Después de una temporada repleta de altibajos y en la que hasta tres entrenadores diferentes han pasado por el banquillo de La Rosaleda, el Málaga respira tranquilo. La victoria del pasado fin de semana por 2-0 ante el Valencia le permite rozar la permanencia prácticamente de forma matemática. Quedan 15 puntos en juego y son 13 los que lo separan del Sporting. Michel ha conseguido cambiar la dinámica del grupo a pesar de que el equipo sumó un punto en los tres primeros partidos con el ex del Getafe al mando. El entrenador madrileño hizo vibrar hace dos semanas los cimientos de La Rosaleda con su victoria ante el FC Barcelona, algo que echaban de menos en Martiricos. Hoy llega a Los Cármenes para afrontar su primer derbi andaluz en menos de siete días, ya que el Sevilla visita La Rosaleda el próximo lunes. Los malagueños no tienen presión ninguna, por lo que saldrán al césped del Zaidín a disfrutar. Quizá la falta de tensión por ver el objetivo casi cumplido es el principal arma del Granada para vencer a sus vecinos, que nunca han sumado tres puntos en la ciudad de la Alhambra desde que la entidad nazarí volviera a la élite del balompié nacional.

cambio

Cuando una plantilla conoce a tres entrenadores diferentes a lo largo de una temporada es complicado que termine de adaptarse a algún estilo. Juande Ramos comenzó el año al frente del equipo, pero una serie de malos resultados con la plantilla fuera del descenso llevaron al jeque a prescindir de él. En su lugar llegó el Gato Romero, que nunca encontró los resultados esperados y el Málaga no sólo no mejoró, sino que cayó en la tabla. Ante la falta de victorias el jeque volvió a recurrir a otro técnico: Michel González. El ex jugador del Real Madrid aterrizó en La Rosaleda con la intención de salvar al Málaga cuanto antes y poder pensar en planificar la próxima temporada. El gusto por el buen juego del técnico ilusionó a los blanquiazules, aunque los resultados también tardaron en llegar. Las dos victorias consecutivas en casa ante el Barça y el Valencia han provocado que el Málaga certifique de forma casi matemática su presencia en Primera División un año más.

algo se ve

En el último triunfo contra el conjunto che los aficionados pudieron ver un atisbo de lo que quieren todos en la Costa del Sol. Un equipo con carácter, ambición, entrega e ideas. Además, a todo ello hay que sumarle la figura de un líder propio: Sandro. El canterano del Barça se ha destapado esta temporada como goleador y en La Rosaleda lo aclaman cada fin de semana. Cuando el delantero estuvo fuera por lesión el equipo atravesó su peor bache del año. Además, Michel ha dejado claro que los extremos son parte fundamental en su esquema de juego y ha apostado por Ontiveros y Jony para ocupar las bandas. Descaro a la hora de encarar y trabajo al servicio del equipo. En el centro del campo dos currantes con mucho fútbol en sus pies: Camacho y Recio. Atrás le ha dado el mando a Llorente, que comienza a recuperar su mejor tono.

la referencia

La Rosaleda ya ha visto de lo que es capaz de hacer Michel con el Málaga y no quiere bajarse de ahí. Al cambio de imagen del equipo sobre el terreno de juego se suma el trabajo psicológico que ha hecho el entrenador con su plantilla. El conjunto blanquiazul superó a Barça y Valencia en los duelos individuales y colectivos, pero sobre todo en las ganas de agradar y vencer. Además, los locales fueron efectivos y no fallaron sus oportunidades para poder llevarse el gato al agua.

sandro

Es el jugador de referencia en el Málaga. Salió del Barça por la puerta de atrás después de un año sin oportunidades y en La Rosaleda ha demostrado que es totalmente válido para Primera División. A pesar de perderse por lesión algunos meses, es el máximo goleador blanquiazul con 12 goles. A Sandro se suma el buen papel que realiza el Chory Castro en ataque. En el centro del campo el Málaga tiene un seguro de vida en Camacho, Recio y el canterano Fornals, mientras que en defensa la responsabilidad recae sobre Rosales y Llorente.