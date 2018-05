Sin decisiones hasta la semana que viene

Esta semana está siendo la más triste para el Granada CF en toda la temporada. La primera en la que el club y el equipo no tienen discurso. Hasta ahora, se aferraban a las matemáticas a pesar de lo complicada que era la ecuación para meterse en el play off. Ahora no queda ni eso. Un encuentro siempre atractivo como es contra el Cádiz queda en un segundo plano. Que el final de Liga esté tan próximo motiva que en el club no se vayan a tomar decisiones antes del encuentro frente a los amarillos, entre otros asuntos porque dos de los nombres que se manejan en la entidad para ser entrenadores de la próxima campaña aún tienen equipo en competición.

Suena con fuerza Francisco Rodríguez, entrenador del Lugo. En la capital lucense dan por hecha la salida del técnico almeriense, una situación que además ya conocería el presidente de su actual club, Tino Saqués, desde el mes de enero. A Francisco le queda una temporada más de contrato con los gallegos, a donde llegó el pasado verano en sustitución de Luis César Sampedro, que se fue al Valladolid. Esta campaña, el conjunto lucense empezó con fuerza y en las primeras jornadas se situó en los puestos de privilegio, pero al final, una racha con números similares a los del Granada le han hecho caerse de la lucha por la promoción. Si el conjunto granadinista quiere dejar cerrado ya el fichaje del entrenador y anunciarlo en breve, la mejor opción es la de Francisco.

Sin embargo, por las oficinas del Granada también aparecieron personas del entorno de Jagoba Arrasate hace unas semanas. La sobriedad del entrenador vasco también gusta en los rectores de la entidad, quienes habrían tanteado la posibilidad de que pudiese arribar al conjunto granadinista la próxima temporada. De momento, sensación de ni frío ni calor. En todo caso, si la carta ganadora fuera la de Arrasate, el Granada tendría que esperar también a que acabara la última jornada. Y es que a diferencia del Lugo, el Numancia todavía está con opciones de jugar la fase de ascenso a Primera, aunque muchas se le escaparon el domingo al perder contra el descendido Sevilla Atlético.

Los sorianos reciben a la Cultural Leonesa, que se juega la permanencia, y en la que ayer se supo que su entrenador, Rubén de la Barrera (cuyo estilo se parece al que quiere imponer el grupo Hope) se irá la próxima campaña a la Real Sociedad como segundo entrenador de Asier Garitano. De momento toca esperar unos días más para alumbrar el Granada 2018-19.