En desventaja con los rivales

No lo tiene nada fácil el Granada para salvar la categoría. A falta de sólo once encuentro para concluir la competición en Primera División, el conjunto que dirige Lucas Alcaraz es antepenúltimo, con 19 puntos, seis puntos menos que el equipo que le precede en la tabla de clasificación, que es el Leganés.

Pero la diferencia de los rojiblancos con el conjunto madrileño tiene no es del todo real, pues el modesto equipo que entrena Asier Garitano tiene ganado el gol average a los granadinos después de ganar los dos enfrentamientos de esta temporada, ambos por 1-0, lo que, como es sabido, favorece a los madrileños en caso de un hipotético empate entre ambos al final de la temporada. Y es que la diferencia de goles también pude ser importante al final de la temporada. De momento, el Granada tiene este factor a su favor sólo con el Betis, pero los sevillanos están muy lejos, a nueve puntos.

Los de Alcaraz han de arreglar fuera de casa lo que no se hizo dentro en la primera vuelta

Con respecto al resto de los equipos de la parte baja de la tabla falta, aún falta por disputarse los encuentros de la segunda vuelta. Con la mayoría el Granada debe mejorar sus números fuera de Los Cármenes. Salvo con el Málaga, con el que se empató en La Rosaleda (1-1), el resto de los encuentros ante los rivales directos se jugaron en casa en la primera vuelta. Y más empates: con el colista Osasuna, a un tanto, y sin goles frente al Deportivo y el Sporting.

Precisamente, el conjunto asturiano es el rival del Granada este domingo (El Molinón, 18:30 horas). Sin duda, el encuentro entre los de Alcaraz y los gijoneses es una auténtica final para los dos conjuntos que, con el Osasuna, conforman la tripleta que en estos momentos tienen un pie en Segunda División. El que pierda, no sólo tendrá el average en contra, que casi es lo de menos, sino que prácticamente quedará, sino sentenciado, sí muy tocado.

Ya no queda margen para el error. Hay que sumar victorias y, además, andar muy fino con los rivales directos en la lucha por evitar el descenso. Como se ha dicho, hay que arreglar fuera de Los Cármenes no que no se hizo dentro.