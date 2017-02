El día en que todos maduraron

Dentro de lo bueno, también hay cosas malas. Y es que si Jesé hubiera acertado con alguna de las dos que tuvo... El Granada sigue sufriendo para ganar, y mucho, pero menos da una piedra. Los tres puntos de lunes son fundamentales para que en la plantilla se plante la semilla de la fe en que salvar al equipo es posible, aunque los cinco puntos de desventaja sean aún un mundo en un equipo que ha ganado tan poco. Hay que agarrarse a los nuevos (Ingason, Ramos), pero también a esa afición que el lunes se portó como debe: animando sin mirar atrás, solo adelante. Los reproches, cuando se baje. Si es que se baja.

ESTA SÍ ES TU GRADA

He de reconocer que me sorprendió la respuesta de la afición el lunes en Los Cármenes. La semana había sido muy larga y tormentosa entre el club y la masa social. El cabreo con la dirección deportiva, ya no por la falta de fichajes en el último día del mercado invernal aunque se cerrara lo de Wakaso, si no por cómo se escapó el fichaje de El Zhar camino de un rival directo era pólvora seca, sequísima para que ardiera en protestas ayer el estadio. La primera ocasión para mostrar el descontento con lo hecho. El ambiente durante la semana así lo presagiaba. Pero no. Hacía mucho tiempo que no veía tanta compenetración entre equipo y afición. Al final ganaron los mensajes de 'ahora o nunca' que de enfado. Bien es cierto que la manera en la que salieron a jugar los once de Lucas influyó, metió a la afición en el partido. El golazo de Pereira exaltó más a la grada que ya no bajó el nivel de intensidad gracias a la actuación del árbitro. Hasta aquí podría ser esperable. Pero es que ni siquiera antes del partido hubo protestas ni pitadas, ni gritos de reproche. Quizás la masa social de este Granada haya madurado. Esta es la actitud.

LOS PIES EN EL SUELO

Sólo con la intensidad no vale, aunque sí sirviera el lunes. Para que el Granada se mantenga en Primera División debe tener más fútbol, más empaque. El Las Palmas perdió ante los rojiblancos pero con que le hubiera acompañado un pelín la suerte podría hasta haber goleado. No se engañen: los canarios tuvieron más y mejores ocasiones. Las del Granada fueron menos y bastante menos peligrosas. Es lo que hay y cómo ha quedado el equipo tras el mercado, y con esto va a tener que mantener la categoría Lucas Alcaraz. Ha dado el primer paso: meterle amor propio a los jugadores. Falta la segunda parte, que es jugar mejor, llegar con más soltura al área rival, y sobre todo no vivir tanto de los milagros de Ochoa. Y eso que la defensa jugó bien, pero incluso en el minuto 30 de partido el Granada parecía estar jugando como si fuera el 90. Difícil ganar mucho más así.

BESADOS

Pero vamos, que estos tres puntos son la caña. El Granada tiene dos victorias nada menos que contra el Sevilla y el Las Palmas, y eso no lo pueden decir muchos. Pero claro, de nada servirán si en los duelos directos que quedan no se suma de tres en tres, y todos serán fuera de casa. Sin esas victorias, la salvación es imposible aunque el próximo lunes se de el campanón del año en Ipurua y ante este Eibar que viene de cascarle cuatro al Valencia.

POR CIERTO

Hay seis jugadores nuevos, de los cuales han debutado tres. Para todos ellos, la victoria del lunes es la primera pero de solo tres partidos que llevan. Para los nuevos, la losa psicológica que arrastra el equipo desde agosto no es tan grande y no han tardado tanto en ganar un partido como los que llevan desde pretemporada. Apuntan a ser los líderes que necesitaba el equipo, esos que han venido con una misión y que han empezado a cumplirla.