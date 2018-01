El día para cambiar la dinámica fuera

Con un calendario en el que de las cinco próximas jornadas tres partidos los juega en casa, el Granada CF no puede hoy fallar. Los de José Luis Oltra tienen en su mano dar un golpe en la mesa si saben aprovechar los beneficios de jugar ante su público, donde se están mostrando muy firmes y, tras el líder, es el conjunto que menos puntos deja escapar en casa. Pero es que además, las dos salidas que debe afrontar en este mini calendario es ante dos equipos en puestos de descenso.

Sin embargo, está categoría demuestra semana tras semana lo impredecible que aunque pero para el aficionado medio, la victoria hoy es clave para seguir confiando en ascender de manera directa. Esta tarde, desde las 16:00 horas, visitan en Miniestadi para enfrenarse al filial del FC Barcelona que a día de hoy sería equipo de Segunda División B. Como buen filial, el Barça B es capaz de lo mejor y de lo peor, y la pasada jornada lo demostró dando buena cuenta del Tenerife en el Heliodoro Rodríguez López, al que venció por 1-3. Pero sus buenos números a domicilio contrastan con los problemas que está teniendo para ganar en casa, donde no suele estar arropado por mucho público en un ambiente muy frío que deben aprovechar los de Oltra.

El técnico valenciano repite convocatoria, dejando en Granada a Ángel Montoro

La calidad de los culés es innegable, pero también su falta de experiencia y las dudas que tienen cuando va por detrás en el marcador. Una circunstancia que el Granada CF debe aprovechar pues no se puede permitir un nuevo traspié fuera de Los Cármenes, y más tras los duelos directos que hay en esta jornada entre los seis primeros clasificados como el Cádiz-Lugo, el Huesca-Osasuna o la complicada salida del Real Oviedo a Reus.

Sea como fuere, los rojiblancos tienen la oportunidad de cambiar su dinámica a domicilio pues de ganar, tendría más puntos en tres partidos de la segunda vuelta que en los cinco primeros encuentros de Liga.

Es indudable que al cuadro entrenado por Gerard López se le tiene ganas. El empate a dos en Los Cármenes en la tercera jornada no lo esperaba nadie y más tras dejarse empatar hasta en dos ocasiones ante su público. La filosofía de la Masía es muy atractiva para el espectador y, de hecho, los duelos del Barcelona B suelen ser sinónimo de goles tanto a favor como en contra, por lo que dejar la portería a cero será clave para soñar con el triunfo. Javi Varas ha dejado en seis jornadas su arco a cero, algo que no pueden decir ni Varo, ni Ortolá ni Ezkieta, los tres guardametas que ha empleado el técnico catalán hasta el momento.

Para ganar en el Miniestadi la primera premisa es quitarle el balón al filial y dominar la posesión, algo que no es fácil pero que si se consigue se tendrá mucho ganado. Detrás del esférico, el Barça B sufre mucho de ahí que Oltra seguramente varíe poco su once con respecto al que le ganó al Real Zaragoza hace nueve días. Será difícil que alinee a dos puntas pues contar con un centro del campo poblado que quiera el balón es la vía para dominar. Por ello, Sergio Peña será hoy más fundamental que nunca. Con Pedro y Machís en los extremos, algo incontestable a día de hoy sobre todo por la falta de recambios, la dupla del centro del campo volverá a estar integrada por Kunde y Alberto Martín, que cuajó un muy buen encuentro ante el cuadro maño y será difícil que salga del once a ese nivel por lo que Raúl Baena en principio tendrá que esperar su oportunidad. Aunque sería un partido más para Ángel Montoro, el valenciano sale de una lesión y el técnico prefiere que tenga una semana más de trabajo y no lo ha citado. De hecho, repite convocatoria.

Por lo demás, Adrián Ramos y su experiencia debe ser clave ante una zaga muy joven que pierde a Cucurella, un fijo en el lateral izquierdo. Atrás, no habrá ningún cambio aunque tanto Chico Flores, que jugara en el filial culé, como Saunier están apercibidos.

En el Barça B, a la baja de Cucurella, se les une Marc Cardona, Busquets, Ferrán Sarsanedas y David Concha. En Tenerife no actuaron posiblemente dos de sus mejores jugadores: José Arnáiz que ya ha debutado en el primer equipo que uno de sus jugadores más determinantes y que sufre una osteopatía dinámica de pubis, así como Aleñá. Pero los azulgrana han demostrado tener cantera y el ejemplo más claro fue Carles Pérez, autor de un hat-trick el pasado domingo en Tenerife en su primera titularidad con tan sólo 19 años. No obstante, en Can Barça son conscientes que sólo con chavales es muy complicado salvarse de ahí que hayan firmado esta temporada a varios jugadores pagando traspaso. Es el caso del citado Arnáiz, David Costas, Concha, Ruiz de Galarreta o el 'Choco' Lozano. Además, en el mercado invernal también se está moviendo y ha contratado al exrojiblanco Hongla; a Cristian Rivera, cedido del Eibar, además de a Ballou Jean-Yves, su última incorporación, procedente de la MLS estadounidense.

Sin duda, se trata de una ocasión para comenzar a ver el futuro con más optimismo y es que si se quiere subir, hay que ganar fuera de casa sí o sí.