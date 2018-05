"Lo que duran dos peces de hielo en un güisqui on the rocks" es prácticamente lo que ha durado Pedro Morilla al frente del primer equipo del Granada. Concretamente, y sin perder a Joaquín Sabina del todo, 43 días y seis puntos. Escasa producción en seis encuentros (18 puntos disputados) para un equipo que a inicios de temporada estaba llamado a estar inmerso a estas alturas de la temporada en la lucha por los puestos de ascenso directo. La realidad a falta de cinco encuentros para la conclusión de la liga es bien distinta a lo 'programado': el Granada no sólo tiene imposible acabar entre los dos primeros, sino que tendrá que remar fuerte para jugar la promoción, que a día de hoy está a cuatro puntos. Es decir, ni siquiera depende de sí mismo.

El club comunicó ayer lo que se esperaba desde que concluyó el encuentro disputado en Huesca: la destitución de Pedro Morilla. A día de ayer el Granada no había hecho oficial el nombre del técnico que se hará cargo del equipo con la complicada misión de intentar meterlo en la promoción por el ascenso, aunque el elegido es Miguel Ángel Portugal, con quien se ha negociado y se ha llegado a un principio de acuerdo. Falta la firma para hacer oficial la llegada del técnico burgalés. Será hoy cuando se oficialice el compromiso por lo que resta de temporada y con opción de renovación si se logra el objetivo.

Miguel Ángel Portugal dirigió al Castilla y fue secretario técnico del Real Madrid. Sus mejores momentos como entrenador fue al frente del Racing de Santander. Desde 2012 ha entrenado en el extranjero, lo que le ha llevado a países como Bolivia, Brasil, Argelia y la India, donde dirigía al Delhi Dynamos. Entre estos viajes, una estancia en España, donde en la temporada 2015/16 dirigió al Valladolid, aunque no completó la temporada al ser destituido

El sustituto de Morilla será el séptimo técnico que se siente en el banquillo rojiblanco desde que Jiang Lizhang se hiciera con la propiedad del Granada. Con el equipo en Primera dirigieron al conjunto rojiblanco Paco Jémez, Lluis Planagumá, Lucas Alcaraz y Tony Adams. Para la misión de devolver al Granada a la élite, se contrató esta temporada a José Luis Oltra, que fue sustituido por Morilla. El nuevo técnico tiene que hacerse valer en cinco partidos.