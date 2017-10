En dinámica positiva

Partido de altos vuelos en Los Cármenes. El Granada CF, que ha ganado los dos últimos partidos, recibe al Lugo, que llega a la ciudad de la Alhambra con la vitola de ser el equipo más en forma de la Liga 123, ya que acumula cuatro victorias de forma consecutiva. El conjunto gallego será un hueso duro de roer para los rojiblancos, aunque el equipo de José Luis Oltra no puede fallar en casa si quiere encaramarse a la zona alta de la clasificación. La plantilla gallega, que cuenta con el ex rojiblanco Roberto en sus filas, ha cogido velocidad de crucero en el último mes de competición. Tras un inicio dubitativo con dos derrotas y un empate, el equipo dirigido por Francisco Rodríguez consiguió vencer al Albacete y al Barcelona B a domicilio y al Zaragoza y al Tenerife en casa. Hoy luchará en Los Cármenes por sumar su tercer triunfo lejos de casa y asaltar las dos primeras plazas, ocupadas actualmente por Numancia y Valladolid.

estilo de juego

Francisco Rodríguez cumple con el prototipo actual de entrenador joven. El ex jugador destaca por inculcar en sus equipos un juego atractivo en el que el protagonista es el balón. A Francisco le gusta el juego combinativo y salir con el balón jugado desde atrás. Además, el hecho de no llevar demasiado tiempo alejado de los terrenos de juego provoca que tenga un trato cercano con el jugador. El sistema de juego favorito para el entrenador del Lugo es el 4-2-3-1. El almeriense Francisco Rodríguez utiliza un doble pivote con dos jugadores totalmente diferentes, uno es más físico y otro se encarga de llevar el timón del equipo. El gusto por el juego de toque no hace olvidar a Francisco dos aspectos fundamentales sobre el terreno de juego: la solidez y la competitividad.

renovación

El Lugo firmó la temporada pasada el mejor resultado de su historia con esos 55 puntos y su novena posición en Segunda División. Se quedó a solo ocho puntos de disputar la fase de ascenso a Primera División y eso provocó un éxodo de jugadores que ha obligado al director deportivo Víctor Moreno a recomponer la columna vertebral del equipo con trece fichajes: uno en portería, cinco en defensa, tres en el centro del campo y cuatro en la delantera, parcela en la que el Lugo sufrió la baja del pichichi de la categoría, ya que Joselu jugará hoy con la camiseta del Granada CF.almente por Numancia y Valladolid.

nueva defensa

misma columna

El centro del campo del conjunto gallego es la línea en la que Víctor Moreno ha tenido que trabajar menos. El director deportivo incorporó a Ramón Azeez, Guille Donoso y Nicolás Albarracín. Hasta el momento el jugador del Lugo con más minutos acumulados es Azeez, que ha disputado los nueve partidos en los que ha participado su equipo, una cifra que comparte con Iriome. Precisamente el tinerfeño es, con tres goles, el máximo goleador del rival hoy del Granada CF.

El Lugo es uno de los equipos que más amortiza los goles que ha marcado en lo que va de temporada. Los seis que ha anotado le han dado trece puntos, una cifra muy alta y a la que ha llegado gracias a su buen trabajo atrás. Que un centrocampista como Iriome González sea el máximo goleador no dice mucho de la línea de ataque. Cristian Herrera, Escriche, Polaco y Sergio Díaz aún no se han estrenado y si el Lugo quiere mantenerse arriba necesita su acierto.