Sin director deportivo hasta nueva orden

El Granada CF no tendrá director deportivo, al menos a corto plazo. DDMC Football Club Management Company, una de las empresas del conglomerado mercantil que controla el presidente del club, Jiang Lizhang, será la que opere en la parcela deportiva desde ahora, tal y como anunció el club. Pero todo parece ser una medida para ganar tiempo, ya que la incertidumbre sobre el futuro del equipo en Primera División anuncia cambios conforme se sucedan los acontecimientos.

Serán los asesores de Jiang Lizhang los que empiecen a rastrear el mercado de cara a la próxima temporada, más pensando en Primera que en Segunda División. Dentro de ese grupo de consejeros se encuentran hombres conocidos del fútbol mundial como el argentino Hernán Crespo, fichado hace unos meses por Jiang y que el viernes estuvo en Los Cármenes, la leyenda del Arsenal Tony Adams, que es el director deportivo del Chongqing Lifan, o el francés Philippe Troussier, ex seleccionador de Nigeria y Sudáfrica, entre otras, y que rastrea el mercado africano.

En principio, serán el inglés y el vicepresidente Kangning Wang los que directamente lleven la dirección deportiva del Granada en este periodo de transición, ya que de cara al mercado veraniego deberá existir una figura en el club que canalice todas las entradas y salidas. A Adams se le ha visto en varias ocasiones en la Ciudad Deportiva del Granada CF como mero observador.

El cese de Piru y la toma de mandos de DDMC es un cambio sustancial en la dirección deportiva, ya que supone un paso atrás, de facto, de Media Base Sports, agencia de representación de Pere Guardiola con la que estaba relacionado Torralbo. Jiang quiere tener controlado directamente el mercado con sus personas de mayor confianza.

Pero no parece que de esta forma se zanje el asunto. De nuevo vuelven a salir a la palestra nombres de posibles futuros directores deportivos que ya sonaron con anterioridad, como por ejemplo el del ex jugador del Real Madrid Fernando Morientes, o de Mario Husillos, ex del Málaga con quien hubo contactos cuando Jiang desembarcó en el Granada en junio.