Un duelo marcado por la calidad

Dimitri Foulquier tenía ayer, probablemente, una de las papeletas más difíciles de su carrera deportiva. El lateral francés, que cada vez tiene más galones en el vestuario rojiblanco, tuvo enfrente a uno de los jugadores más en forma a día de hoy del fútbol mundial. Ante la ausencia de Leo Messi, sancionado, el crack brasileño fue el encargado de liderar el ataque del Barcelona, lo que le hizo trabajar, y de lo lindo, al potente jugador rojiblanco a nivel defensivo.

Era evidente que ante la escasa posesión que iba a tener su equipo, sus subidas al ataque serían contadas, aunque en el segundo acto se soltó mucho más, por lo que debía centrarse en tareas más oscuras. Y es que no sólo tenía enfrente a unos de los jugadores con más recursos del mundo futbolístico, sino porque por su zona también subía Jordi Alba. Lo cierto es que sus duelos fueron de los más atractivos que se vieron ayer en Los Cármenes. 'Ney', al que buscaban sus compañeros constantemente al cargar el juego por su banda, siempre da soluciones, sea a balón parado, en corto o con sutiles golpeos en largo con cambios de orientación o buscando la profundidad que aporta Luis Suárez. Todo un recital de calidad ante el que sólo cabía estar muy concentrado en todo momento y ser intenso.

En el primer cuarto de partido, cuando el brasileño recibía, casi siempre encaró a 'Fulki' pero se dio cuenta que en carrera es muy difícil superarlo. Esto hizo que cambiara su plan, y ya sea asociándose buscando una pared, o realizando una diagonal desde la izquierda, hizo dudar al defensa francés. Los recursos de su calidad son inagotables, y los puso en práctica cada vez que tocó el cuero.

La intensidad del '22' rojiblanco quedó constatada con los balones recuperados, cuatro en el primer acto y uno en el segundo. Sin embargo, Neymar no necesita tantos para crear peligro. Así, en el único que realizó, la jugada terminó en gol de Luis Suárez, anulado posteriormente por el asistente.

A pesar de verse las caras en todo momento, Foulquier no empleó la dureza para frenarlo. Sólo una falta en los primeros 45 minutos y dos en los 45 siguientes. Pero al que le gusta el buen fútbol pudo disfrutar de controles, regates imposibles para pisar el área de Ochoa, eslalon y cambios de orientación que no se ven todos los fines de semana, ya no sólo en Los Cármenes sino en la gran mayoría de los estadios españoles.

En la segunda mitad, bajó mucho más la participación en el juego ofensivo en cuanto a asociarse, pero se le vio mucho más pisando el área. Pareció que arrancó la segunda mitad algo más relajado, pero el tanto del empate del Granada CF le hizo volver a echarse al equipo a su espalda. Intentó hasta en cuatro ocasiones el disparo ante la portería de Ochoa, pero fueron sus desbordes los que levantaron los 'oh' en la grada.

Su momento de gloria llegó con el choque sentenciado. Con uno menos, los de Alcaraz dejaron numerosos espacios atrás, lo que fue aprovechado para sentirse cómodo y dar una asistencia, anotar un gol, el 100 como culé, y terminar con un tiro al palo antes de que el colegiado decretara el final del choque. Todo un espectáculo al que Foulquier sólo pudo contemplar con admiración.