La enésima oportunidad

De peores hemos salido. Es una frase muy recurrente entre la parroquia rojiblanca cuando vienen mal dadas. Esta campaña va a tener que dejar de utilizarse, porque peor que este curso no se ha hecho nunca. No obstante, el choque de esta noche viene bien para rememorar la última vez que los nazaríes estuvieron al borde del abismo, más o menos como ahora, y lograron no caerse. Ahora todavía tienen algo de red, aquella vez no.

Era la antepenúltima jornada de la pasada campaña y visitaba el Nuevo Los Cármenes el mismo oponente de este lunes, una UD Las Palmas que no jugaba ya nada en ese envite. Sin embargo, no mucho después de comenzar el choque los de Quique Setién ya vencían por 0-2. En un tremendo ejercicio de capacidad de reacción, superación y fe, justo lo que hasta ahora no ha tenido y demostrado el equipo en esta Liga, los nazaríes dieron la vuelta al marcador para acabar ganando por 3-2, triunfo que le permitió seguir vivo en la pelea por una permanencia que certificó una semana después en Sevilla.

Las Palmas, que llega con Jesé, lleva desde la primera jornada sin ganar como visitanteVezo, Tabanou, Kone, Angban, Krhin, Atzili y Ezequiel Ponce, los descartes del técnico

Sólo han pasado unos meses desde entonces pero han pasado muchas cosas en el Granada, que ya no tiene en su plantilla a Rochina, El Arabi o Ricardo Costa, los goleadores de aquella noche.

Para el encuentro de hoy, al menos, el técnico Lucas Alcaraz recupera a un buen puñado de jugadores muy importantes para él con los que no había podido contar en las últimas semanas. El nigeriano Uche Agbo y el brasileño Andreas Pereira vuelven a estar disponibles tras cumplir sendas sanciones, mientras que el marroquí Mehdi Carcela-González ya ha regresado de la Copa África. Es probable que los tres regresen al once titular.

También se espera en la alineación que forme de inicio a dos de las últimas incorporaciones invernales de los rojiblancos: el lateral zurdo Héctor Hernández, jugador cedido por la Real Sociedad, que fue la gran novedad en la citación de 18 jugadores ofrecida por Alcaraz tras el entrenamiento a puerta cerrada completado ayer por el equipo en el estadio, y al delantero colombiano Adrián Ramos, que ya jugó en Villarreal y que debutará en casa.

No hay ningún jugador lesionado, por lo que la única baja es el medio ghanés Wakaso Mubarak, el último fichaje del equipo en el mercado invernal que este fin de semana ha concluido su participación en la Copa África.

Se quedaron fuera de la convocatoria por decisión técnica Rubén Vezo, Franck Tabanou, el medio griego Panagiotis Kone, ya recuperado de sus problemas físicos pero con el que aún no cuenta Alcaraz, Victorien Angban, Rene Krhin, Atzili y Ezequiel Ponce.

El técnico ha ocultado esta semana sus cartas con un par de entrenamientos a puerta cerrada y cambiando el del sábado por una visita a unos baños de la capital, por lo que es una auténtica incógnita tanto el once inicial que elegirá como el dibujo que empleará en el choque ante Las Palmas, aunque parece que el equipo volverá a la defensa de cuatro jugadores tras utilizar tres centrales en Villarreal.

Las Palmas se examinará en Granada de su asignatura pendiente esta temporada, los partidos fuera de casa, y lo hará con su flamante fichaje en el mercado invernal, el delantero Jesé, incluido en la convocatoria pocos días después de su presentación.

El equipo canario solo ha ganado un partido lejos de la isla, y fue en la primera jornada ante el Valencia (2-4). Han pasado desde entonces 168 días en los que su gran regularidad como local, ya que aún no ha perdido en el Estadio de Gran Canaria, contrasta con sus escasa cosecha como visitante, con ese único triunfo y dos empates.

Los de Quique Setién, en una desahogada posición clasificatoria, miran más hacia arriba, pero para dar ese "paso" que pide su entrenador, y aspirar a los puestos europeos como ha recalcado el propio Jesé, confían en ganar al Granada, al que golearon en la primera vuelta (5-1).

El técnico cántabro no puede contar para el choque con los centrocampistas Hernán Santana y Momo, ambos lesionados, mientras que recupera al central Aythami tras estar sancionado.