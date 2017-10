La enfermería se vacía poco a poco

Después de muchas semanas de espera, la enfermería del Granada no gana efectivos si no que los pierde. A día de hoy, solo quedan apartados del equipo haciendo trabajo de recuperación dos hombres: Adrián Ramos y Sergio Peña. La vuelta del Germán Sánchez al equipo, ya entrenando al cien por cien junto al resto de sus compañeros, y el regreso de Raúl Baena y Pedro Sánchez tras no entrenar ayer por precaución hacen que José Luis Oltra tenga a su disposición a cada vez más hombres llamados a luchar por la titularidad.

En la sesión de ayer tan solo faltaron los citados Ramos y Peña, que siguen con su readaptación progresiva con los fisios y el preparador físico del club. A ambos les quedan algunas semanas para volver, aunque en el caso del peruano será alguna más puesto que su recuperación coincidirá con la disputa de la repesca de clasificación para el Mundial de Rusia, en la que Peña es hombre básico para el seleccionador de la selección de Perú, el argentino Ricardo Gareca.

Raúl Baena y Pedro Sánchez trabajaron con normalidad tras no hacerlo el martes

La presencia a cada vez mejor ritmo de Germán Sánchez sigue siendo una novedad significativa y ayer ya se incorporó al cien por cien junto al resto de sus compañeros. El gaditano aún debe coger la forma tras casi dos meses parado y, salvo urgencia, no jugará el sábado el Soria. Entre otros factores porque aún no tiene en su poder el alta médica. El regreso de Germán será un regalo para Oltra, aunque también un quebradero de cabeza, ya que tendrá que elegir cada semana entre cinco centrales para solo dos puestos.

Aunque el ex jugador del Tenerife no cuenta prácticamente para el encuentro ante el Numancia, el entrenador vio ayer cómo Raúl Baena y Pedro Sánchez se ejercitaban sin problemas tras no realizar trabajo de campo en la jornada del martes para no sobrecargarse tras una semana de tres partidos. También hubo susto en el lluvioso entrenamiento de ayer, de una figura importante además, Darwin Machís. El venezolano empezó la sesión pero retiró con una ligera sobrecarga, lo que obligó a llamar a Víctor Morillo, jugador del filial.

Pocas pistas sobre el once del sábado se desprendieron de la sesión, algo habitual con Oltra, en una sesión bastante táctica que acabó con un partidillo. Para Soria, el entrenador seguirá sin poder contar con Peña, quizás el mejor enganche que ha tenido desde que esta temporada cambió el dibujo al 1-4-2-3-1. El técnico tendrá que volver a elegir entre Espinosa y Kunde, con más posibilidades para el primero, que jugó sus mejores minutos de la temporada en el último encuentro ante el Oviedo. Al medirse los rojiblancos a un rival fuerte, no parece que Oltra vaya a realizar muchos cambios con respecto al equipo que venció a los asturianos.