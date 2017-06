"Un enfermo del fútbol"

Sus motivaciones, sus métodos, sus referentes, sus confidentes.... Dos días después de su presentación como entrenador del Granada CF, el club mostró al José Luis Oltra más sincero mediante una entrevista concedida a la página web del club.

De entrada, el valenciano se definió como un técnico "exigente en el trabajo" y "cercano al jugador", con quien dijo que es "muy claro, directo y sincero". También confesó ser "un poco enfermo del fútbol porque le dedico muchas horas y soy muy exhaustivo en la planificación y la preparación".

Nuestros rivales vamos a ser nosotros mismos y nuestro entorno. Hay que tener paciencia"

"Nuestros rivales vamos a ser nosotros mismos y nuestro entorno", advirtió Oltra, que ante eso aportará su "experiencia", ya que el Granada "es el cuarto equipo que entreno en las mismas circunstancias: recién descendidos cuyo objetivo es ascender". "Esa obligación a veces se convierte en una presión que produce urgencia, necesidad... Palabras que no están bien relacionadas con el rendimiento", alertó el entrenador rojiblanco, quien piensa que el planteamiento de la temporada debe hacerse "a largo plazo". "Es una categoría igualada", por lo que hay que "tener paciencia, armar un buen equipo, que es lo principal, y remar en la misma dirección", exhortó. "No es una tarea sencilla. Estadísticamente es muy difícil lograr el ascenso de categoría el primer año, pero eso no significa que no lo vayamos a conseguir. Al contrario. El más convencido soy yo. Pero que esto no se vuelva en nuestra contra, que todo el mundo sepa a dónde vamos y eso hará más fáciles las cosas", sentenció Oltra.

Se sinceró sobre su "vestuario ideal": "Tiene que ser a imagen del entrenador: normal, que sepa distinguir lo momentos de trabajo, en los que debe haber seriedad, disciplina, profesionalidad, concentración y exigencia, y los momentos que, aunque sean de trabajo, inviten al buen humor, los chascarrillos y gastar bromas...". También "unido", ya que el Granada 2017-18 "tiene que ser una familia dentro y fuera del campo que siempre piense primero por el colectivo".

Dijo que se decantó por el Granada CF porque le ofrece "un grandísimo proyecto, ambicioso, ilusionante, con ganas de hacer las cosas bien, y con una afición apasionada y volcada". También alabó a la Ciudad Deportiva, de que se quedó "impresionado" y con la que "casi se me saltan las lágrimas".

A nivel más personal, su mejor jugada "ha sido casarme y los dos hijos que hemos tenido", además de su "familia". En lo profesional dijo que "siempre está por venir", y que, por ahora "creo que la mejor es haber venido al Granada. Luego el tiempo dirá si lo es. Estoy ilusionado por estar aquí", añadió.

Comentó que íntimamente le pide consejo a su mujer, aunque en el plano deportivo lo hace con su "gente de confianza", además de a "amigos con los que intercambio opinión y me suelen ayudar. Y luego mis amigos de verdad, que cuando tienes problemas personales acudes a ellos. Mi forma de ser abierta me hace ser amigo de mucha gente, pero ni círculo de confianza es más reducido", explicó un Oltra que confesó que de niño alababa a Kempes, que ahora lo hace con Messi y que entre sus referentes como entrenador están Guardiola, Valverde o Del Bosque.