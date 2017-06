La entidad hace oficial el fichaje del meta Varas

Javi Varas se convirtió ayer oficialmente en el primer fichaje del Granada CF 2017-2018. El arquero sevillano, que ya había pasado reconocimiento médico hace unos días, firmó con el club rojiblanco para los próximos dos cursos. No habrá, no obstante, desembolso económico por parte de los inquilinos de Los Cármenes puesto que el guardameta llega libre tras dar por finalizado su contrato con la UD Las Palmas. Con los canariones, Varas ha sido titular en la competición liguera hasta el pasado mayo.

De 34 años y salido desde las categorías inferiores del Sevilla FC, el meta aterriza en Granada, previsiblemente, para ser el principal guardián de las redes granadinistas. Un puesto, el de portero, que salvo sorpresa, queda cubierto en el cuadro comandado por José Luis Oltra, que también cuenta con el luso Rui Silva como competidor del cancerbero examarillo. El veterano futbolista ha pasado, asimismo, por las filas del Real Valladolid, del Alcalá o del Real Club Celta de Vigo.

"Aún no tengo un ascenso a Primera y ese reto me ilusiona", declaró el nuevo jugador rojiblanco ayer en los medios de comunicación del Granada CF. "Me considero un portero tranquilo [...] El Granada CF me ofrece estabilidad y felicidad por volver a Andalucía y por estar cerca de mi casa, además de un proyecto muy ilusionante; son nuevos retos en mi carrera". El hispalense cree que el principal rival de los suyos serán "ellos mismos", al tiempo que prometió "mucho trabajo y mucho esfuerzo". "Tenemos que estar juntos en los buenos y en los malos momentos, hay que mirar al futuro con optimismo", expresó el meta. Varas es el primero de una lista a la que se unirán en los próximos días el ariete Joselu Moreno -cuya contratación está cerrada y que llegará desde el Lugo- y Antonio Puertas -también atacante, ex del filial rojiblanco y con el que la negociación está muy próxima a fructificar-.