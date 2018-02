El equipo ya tiene candado

El Granada está en prácticamente su mejor momento defensivo de la temporada. Los cuatro últimos partidos los ha saldado con solo dos goles en contra y dos porterías a cero, una racha exactamente igual a la que disfrutó entre las jornadas 11 y 14 en las que encajó la misma cantidad de tantos en también cuatro enfrentamientos. Una sangría que se ha podido parar precisamente tras recibir la peor goleada de la temporada, el 3-0 en casa del Barcelona B, y que al contrario de lo que suele suceder en la mayoría de equipos, se ha caracterizado por la rotación de sus protagonistas: Chico Flores y Saunier son la pareja de centrales habitual del equipo (en las bandas defensivas siempre ha tenido como acompañantes a Álex Martínez y a Víctor Díaz, que lo han jugado todo), y a estos se ha unido Germán Sánchez. Es más, con el gaditano en el campo, el equipo de Oltra ha dejado su meta impoluta en las dos últimas ocasiones en las que ha sido titular.

El entrenador tiene muy claro quiénes son sus dos centrales predilectos. Desde que Chico Flores se puso a tono en el Granada después de fichar en el mes de septiembre, este y Matthieu Saunier, uno de los tres supervivientes de la primera plantilla que quedan del año pasado, han sido la pareja más utilizada por el entrenador valenciano. Ambos maridan a la perfección, con la contundencia y experiencia del gaditano y la capacidad de anticipación, lectura del juego y salida de la pelota del galo. Los dos son básicos y solo con leer sus nombres en los onces de inicio, al rival ya se le impone respeto. De 28 partidos de Liga, Oltra les ha colocado de salida en 13 ocasiones, siendo la pareja más usada.

El equipo no ha recibido goles en el 62% de los partidos en los que ha jugado Germán

Sin embargo, al ser Chico y Saunier la dupla más usada por el técnico, es la que peores registros tiene. Pero más que los datos puros, es la sensación de que ambos estaban siendo los titulares durante la racha que desalojó al Granada de los puestos de honor entre diciembre y enero. Es más, resultaron muy evidentes los errores de Chico Flores en las acciones a balón parado que tantos disgustos dieron durante esa fase de la temporada. Prácticamente fue él quien erró en todas las marcas que dieron goles al Cádiz, al Sporting o al Albacete.

Aunque estuvieran recuperados de sus lesiones tanto Menosse como Germán, Oltra siempre tiraba de los mismos. Desde que el de Cádiz y el de Hyères se hicieron con el mando en el eje de la zaga (contra el Oviedo en la jornada 10, dejando precisamente la meta a cero), todos los cambios obligados del preparador rojiblanco en esa zona del campo se han debido a sanciones y lesiones. Justo tras el choque contra los ovetenses, Saunier estuvo lesionado, por lo que en la semana posterior contra el Numancia jugó Hernán Menosse, que por aquel entonces todavía tenía un buen ritmo de partidos al haber jugado todos los anteriores (formó pareja con Germán, Charlie Dean y el francés). En la recta final de diciembre, también el técnico estuvo obligado a romper ese dúo debido, primero a una lesión de Chico y en la jornada siguiente a la sanción de Saunier.

Ha sido también este el motivo en el que en los tres últimos partidos, Oltra ha tenido que meter a Germán. Ante el Valladolid formó junto a Chico Flores y el domingo contra el Alcorcón le acompañó Saunier. Es la inclusión del isleño el que le ha dado al equipo un plus de seguridad. Sus actuaciones están siendo de un nivel altísimo, como si fuera un titular indiscutible, y aunque a los entrenadores les cuesta mucho variar su pareja de confianza en el punto central de la defensa, Germán tiene números aplastantes de efectividad cuando juega. De los cuatro centrales que tiene la plantilla del Granada, este es el que menos partidos ha jugado de inicio (7, por 11 de Menosse, 16 de Chico Flores y 19 de Saunier, además de los 3 disputados por Charlie Dean, que ya no está en el equipo). De esos siete encuentros jugados por el de San Fernando, en cuatro de sus apariciones, el Granada dejó su puerta sin perforar. Además, también se le podría apuntar el partido de Huesca, en el que entró a los 54 minutos en sustitución de Chico Flores, ayudando durante muchos minutos a que el actual líder de la Liga 1|2|3 no le marcara a Javi Varas.

El dato es que en el 62,5 de los partidos jugados por Germán Sánchez, el Granada no ha recibido goles. Ese porcentaje está muy, pero que muy por encima del que tienen sus otros tres compañeros de labor. El que está más cerca es Chico Flores (31,2%), seguido de Saunier (26,3%) y Menosse (con un insuficiente 18,2%).

¿Podría ser el momento de Germán en la titularidad? Los datos le avalan y además, el público de Los Cármenes le quiere al ser uno de los primeros futbolistas que se enroló el verano pasado en el proyecto de devolver al Granada a Primera División. Lo bueno de todas estas circunstancias es que Oltra tiene donde elegir, y equilibrar la cantidad de minutos de todos ellos se presenta como el próximo reto. El gaditano tiene menos carga de partidos que sus otros tres compañeros y a la vista no hay partidos cercanos en los que tengan que cumplir sanciones ya que todos están con cinco amarillas y comienzan ahora el ciclo. Solo en posibles lesiones (mucho está aguantando, por suerte, Saunier, que la temporada pasada se perdió muchísimos encuentros por su fragilidad muscular, Germán tendría un puesto fijo, aunque los méritos del gaditano le hacen opositar a una titularidad más que ganada.

Por datos puros y duros, la pareja de centrales más segura de todo el equipo es la formada por Germán y Chico Flores, los dos de Cádiz, que en sus dos partidos juntos no han visto cómo el rival perforaba la meta de Javi Varas. Uno de esos partidos fue el 0-0 en Reus y el último el triunfo 1-0 ante el Valladolid. Le siguen con una media de 0,5 goles encajados la dupla compuesta por el propio Germán y Saunier, que recibieron un gol en sus dos encuentros jugados, el que costó la derrota en Vallecas por 1-0 y en un gol que se 'comió' Rui Silva tras una jugada de estrategia del rival. Y a pesar de las sensaciones no tan positivas del dúo Chico Flores-Saunier, en sus 13 apariciones como titulares formando pareja la media es casi de un gol por encuentro (1,07), aunque en la traducción a puntos es que los goles que ambos encajan le cuesta al equipo algo menos de puntos y medio.

Lo que parece consolidarse es la idea de un Granada con bases sólidas en defensa que empieza en una zaga cada vez más segura, y en la que Germán aparece como un tapado que se ha ganado la titularidad con hechos y datos. Una papeleta más a resolver por un Oltra que tiene un bendito problema.