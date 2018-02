"Este equipo se deja el alma"

"Tengo mucho respeto por el Alcorcón". Así de claro se manifestó el entrenador del Granada, José Luis Oltra, sobre el equipo que mañana visitará Los Cármenes (18:00 horas). El técnico, sabedor de la buena racha de resultados que atraviesa el conjunto rojiblanco tras haber sumado nueve puntos en sus últimos tres enfrentamientos, sobre todo los logrados la pasada semana en Córdoba después de mucho tiempo sin ganar como visitante. Es por esto que Oltra manifestó que "siempre es bueno corroborar" lo hecho, e hizo hincapié en que "si después de ganar fuera no ganamos en casa parecerá que nos hemos relajado", cuando la realidad, según el preparador valenciano, es que "el Alcorcón "es un equipo que está en un buen momento de juego y resultados".

Conforme a sus declaraciones, Oltra no se fía nada de un Alcorcón que "tiene muy buenos jugadores, las ideas claras y muchos argumentos". En su análisis del rival de mañana, recalcó que no es sólo un equipo defensivo: "Defiende muy bien, presiona arriba y de por sí es muy incómodo. Creo que es de los equipos que más roba en campo contrario y además tiene buen trato al balón, tiene buena llegada desde la segunda línea y es bueno a balón parado".

Estamos donde debemos; hay que seguir porque si no lo hacemos no valdrá lo que hemos hecho hasta ahora"

Asimismo, el entrenador del Granada aseguró que su equipo no va a bajar la guardia en ningún momento porque en la plantilla todos son conscientes de "lo que nos estamos jugando y el objetivo que tenemos". Y explicó que "de aquí al final podemos empatar o perder porque esto es fútbol y lo vamos a hacer, pero no porque el Granada se relaje o piense que es un rival fácil, porque nosotros, no sé el entorno, somos consciente de la dificultad de cada partido". E insistió en que "estamos donde debemos pero tenemos que seguir porque si no lo hacemos no valdrá lo que hemos hecho hasta ahora".

Todo apunta a que en el choque de mañana habrá pocos cambios. Quizá sólo el obligado por la sanción a Chico Flores. No obstante y como es habitual en él, el técnico no se manifestó de forma clara al respecto. Todo lo contrario. "Cambiaré si creo que es lo oportuno. Lo hago en función del rival, el estado de forma, los futbolistas...", dijo.

Aunque la victoria en Córdoba fue recibida en el entorno con relativa euforia, Oltra le quitó hierro y señaló que "esta semana ha sido igual a cualquier otra. Necesitábamos esa victoria, pero durante estos días ha habido la misma predisposición en el trabajo por parte de todos, así como implicación y responsabilidad".

Por último, dejó un mensaje de moderado optimismo, no sólo de cara al encuentro de mañana, sino también a lo que resta de temporada. "Hay potencial deportivo y social, tenemos el respeto y el apoyo de los medios, así que entre todos vamos a tratar de conseguir el objetivo", dijo antes de dejar otra guinda: "La gente ve un equipo que compite, un equipo que se deja el alma".