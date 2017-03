Un equipo sin fondo de armario

Era algo obvio y no hacía falta ningún partido más para que quedara demostrado pero, por si acaso, el choque del pasado sábado contra el Leganés sirvió para ratificar que el Granada no tiene fondo de armario, que en cuanto Lucas Alcaraz no puede contar con los catorce o quince jugadores que suele utilizar con asiduidad, el rendimiento del equipo baja de forma alarmante.

Los hechos han demostrado que actualmente hay en la plantilla nazarí una decena de futbolistas que no están a la altura de los acontecimientos, que cuando juegan rinden por debajo de lo que necesita el equipo y, en la mayoría de los casos, de sus posibilidades. Por eso la confianza del técnico en ellos es escasa, aunque hay ocasiones, como el sábado en Butarque, en que tienen que ser titulares para poder completar un once.

Lucas trata de tapar las carencias de su plantel con el filial: Aly Malle, Hongla y Estupiñán

No siempre fue así, porque algunos de ellos han demostrado en otras fases de la temporada que están capacitados más que de sobra para ser jugadores determinantes en este Granada. Es el caso de hombres como Sergi Samper, Boga o Ezequiel Ponce, que en más de una ocasión a lo largo del curso han sido los mejores rojiblancos sobre el campo pero que en sus últimas comparecencias parecen una sombra de ellos mismos.

En situación parecida están Vezo y Lombán, titulares casi indiscutibles en otras fases de la temporada, ya sea con Alcaraz o con el despedido Paco Jémez, pero que ahora son los últimos centrales del Granada. En Leganés demostraron el motivo de sus habituales ausencias en las convocatorias.

Hay cuatro futbolistas que, aún siendo también titulares en algún momento con Lucas, llevan varias semanas inéditos, y parece que seguirá siendo así hasta que termine la campaña. Son Krhin, Tabanou, Atzili y Angban.

El décimo es Kone, que llegó en el mercado invernal para reforzar al equipo pero que entre lesiones y necesidad de puesta a punto apenas ha jugado. Y cuando lo ha hecho, como la media hora que disputó en Butarque, no ha demostrado nada.

Quitando a esta decena de efectivos, más el portugués Rui Silva, meta suplente que aún no ha debutado desde que llegó en enero, al técnico le quedan sólo trece jugadores del primer equipo que en las últimas citas han sido capaces de estar a la altura. Entre ellos está el islandés Ingason, capaz de lo mejor en casa y de lo peor a domicilio.

Como la necesidad obliga, el preparador ha tenido que tirar del filial para cubrir las carencias de su plantilla. A Ochoa, Foulquier, Saunier, Gastón Silva, Héctor, Uche, Wakaso, Andreas Pereira, Isaac Cuenca, Carcela-González, Adrián Ramos y Kravets se han unido en las últimas semanas Aly Malle, Hongla y Estupiñán, que aunque a veces jueguen con el Granada B al no hacerlo con el primer equipo, parece que se van a quedar ya hasta final de Liga con los mayores.

Hongla se ha ganado, pese a la pifia de San Mamés, un sitio en el once, Aly Malle no está contando ahora tanto pero, por ejemplo, el próximo sábado ante la baja de Carcela-González podría volver a jugar de inicio, mientras que Estupiñan, un joven lateral ecuatoriano que ha entrado en las dos últimas convocatorias, seguro que no tardará en debutar.