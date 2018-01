"Este equipo logrará el objetivo"

El entrenador del Granada, José Luis Oltra, cree firmemente en su trabajo y en el de sus jugadores. Tanto es así que ayer se mostró "convencidísimo" de que "este equipo va a lograr el objetivo". No dijo más, pero el mensaje fue claro y meridiano. Su afirmación la apoya el técnico en el hecho de que "hay confianza, trabajo, seguridad y mucho ánimo". A todo esto, añade que desde el club se le transmite "tranquilidad" y que nota que "los futbolistas están conmigo", por lo que se siente muy respaldado para llevar a la nave granadinista a buen puerto. Eso sí, para Oltra es fundamental ir paso a paso y en lo único que ha de centrarse el Granada es en su próximo compromiso, el que mañana le llevará a enfrentarse al Zaragoza en Los Cármenes (21:00 horas).

Tras dos derrotas consecutivas fuera, el Granada volverá a ejercer de local. "Hasta ahora jugar en casa nos da seguridad y confianza, pero esto no garantiza que vayamos a ganar a un equipo "que viene de ganar, que tiene argumentos y que es bueno", manifestó Oltra, que recordó que esta temporada en la primera vuelta se empató en Zaragoza "y gracias" y que en la Copa "nos pasaron por encima". Es por esto que dejó claro que "no me fío" del rival. No obstante, también dejó claro que el de mañana "es otro partido, es en casa y en otro momento de la temporada".

Tenemos que corregir algunos aspectos individuales y colectivos y no conceder nada al rival"

Para saldar con nota el encuentro ante los aragoneses, el técnico rojiblanco pidió a los suyos que salgan "intensos, concentrados y que cada uno haga lo que tiene que hacer". El objetivo no es otro que, evidentemente, romper la dinámica en la que está el equipo tras acumular dos derrotas consecutivas, para lo que "tenemos que mejorar algunos aspectos individuales y colectivos y no conceder nada al rival". Al respecto, recordó que en los últimos partidos su equipo ha perdido "con muy poquito" en referencia a errores puntuales. Es por esto que Oltra recalcó que "todo pasa por ser valientes y atrevidos; en otras palabras, por ser el equipo que habitualmente somos como local".

Para este partido ante el conjunto maño, Oltra cuenta con Darwin Machís, una vez que el venezolano recibió el alta médica a principios de esta semana. Aunque, como es habitual en él, no quiso decir si el delantero será titular o siquiera convocado, sí dejó claro que el jugador "está para iniciar el partido y jugar noventa minutos", si bien precisó que "otra cosa es que durante el transcurso del choque se encuentre muy cansado o presentársele alguna molestia".

En cuanto a la convocatoria que dará a conocer mañana, Oltra también siguió fiel a su estilo y no dijo nada en cuando a los posibles cambios que puede haber respecto a a los últimos encuentros: "Tomo decisiones y valoro mucho cómo hacer las cosas cada semana. Intento hacer lo que creo pensando y valorándolo todo". Y explicó que "es cierto que si no hay recompensa en los partidos hay motivo para pensar que hay que cambiar más cosas, pero hay veces en que haces lo mismo y de pronto todo hace click y encaja".

"Jugamos en casa y confío plenamente en el trabajo y en el equipo. Los argumentos que tenemos es que el Granada sabe lo que tiene que hacer en el campo, sabe a lo que juega en ataque y en defensa", concluyó Oltra.