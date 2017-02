Si los errores empiezan atrás...

Dicen que la mejor defensa es un buen ataque, pero el Granada no está para disparar con pólvora del rey. Así que lo mejor es dar la vuelta a la tortilla para señalar que las opciones en el trabajo ofensivo pasan por firmeza en la retaguardia. De esto sabe mucho Lucas Alcaraz, consciente de que sus equipos, casi siempre llamados a luchar por la permanencia, deben ser bien sólidos atrás para luego mirar hacia el campo contrario. Pero si falla esta máxima, si se cometen errores infantiles en la retaguardia de tal calibre que cuestan carísimo al equipo, díficilmente se pueden sacar partidos adelante cuando, además, el Granada presenta carencias en su ataque, una patología ya crónica pues la falta de gol ha sido el talón de Aquiles de los rojiblancos desde que volvieron a Primera División.

ocasión perdida

Raramente se encuentra a un Athletic en San Mamés tan debilitado como el que se vio el pasado domingo. Era el momento idóneo para que el Granada diera un zarpazo en toda regla porque el equipo que dirige Ernesto Valverde no sólo afrontó el encuentro con significativas ausencias en sus filas, sino que además lo hizo tras disputar un partido en Chipre tres días antes en el que, por ende, fue eliminado de la Liga Europa. Por tanto, los vizcaínos también andaban con la moral tocada. Era de esos partidos en los que el Granada estaba obligado a ir a por él sin ningún miramiento para empezar a recuperar algo de los deberes que no se han hecho hasta ahora. Pero...

otro suspenso

Se confiaba en que en San Mamés se podía sumar la primera victoria foránea de la temporada, pero esta asignatura sigue pendiente. El Granada no estuvo a la altura de las exigencias y, para colmo, jugó lastrado por sus errores en defensa, que propiciaron los dos primeros tantos de los bilbaínos, que aceptaron con gusto los regalitos a los que faltó la envoltura y el lacito. Habrá que insistir en esta faceta que tanto daño está haciendo al equipo.

¡vaya semanita!

Una vez concluido el choque en tierras vascas no hay tiempo para mirar para atrás. No sólo hay que evitar que el equipo se convierta en una estatua de sal, sino que además que mañana hay que saltar de nuevo al campo para medirse a otro equipo vasco: es Alavés. Otro encuentro a vida o muerte en el que sólo vale la victoria para mantenerse en la pomada de la lucha por la permanencia. En frente, un equipo de los llamados a eludir el descenso cuando empezó la temporada pero que está realizando una gran campaña. Tal es así que los de Mauricio Pellegrino se plantarán en Los Cármenes sin ninguna presión, lo que hace aún más peligroso a un equipo vitoriano que fuera de Mendizorroza ha cosechado grandes resultados, como el triunfo que en su día firmó en el Camp Nou. Y no termina ahí la cosa porque sin ánimo de continuidad el sábado se afrontará otro choque que será algo más que una final, pues se visita al Leganés, conjunto que está al alcance de los granadinos pero que podría dejar de estarlo si no se gana en Butarque. Así pues, hay que ajustarse bien los machos e ir a por los seis puntos de esta semana.